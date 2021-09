Den amerikanske sikkerhedstjeneste Secret Service havde angiveligt et helt særligt kaldenavn for den tidligere førstedame Melania Trump.

Det hævder Stephanie Grisham – der arbejdede for både Donald og Melania Trump i de år, parret havde indtaget Det Hvide Hus – i en ny bog.

Det skriver Washington Post, der har fået fingrene i et eksemplar af bogen, som har titlen 'I'll Take Your Questions Now'.

I bogen skriver den tidligere rådgiver, at Secret Service, der har ansvaret for præsidenten og præsidentens families sikkerhed, kaldte førstedamen for 'Rapunzel'.

Årsagen skulle ifølge Stephanie Grisham være, at Melania Trump sjældent forlod Det Hvide Hus – med henvisning til Rapunzel i brødrenes Grimms eventyr af samme navn, hvor hovedpersonen længe var indespærret i et tårn.

Derudover hævder den tidligere rådgiver videre i bogen, at flere Secret Service-agenter bad om at blive placeret på førstedamens sikkerhedshold.

For hvis de var der, kunne de tilbringe mere tid med deres familier, lyder det.

Det er ikke den eneste påstand, som Stephanie Grisham – der sagde sit job i Det Hvide Hus op i januar som følge af de voldelige optøjer anført af Trump-tilhængere i Kongressen – fremfører i bogen.

Her ses den stærkt omtalte jakke. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Her ses den stærkt omtalte jakke. Foto: KEVIN LAMARQUE

I bogen nævner hun også, at Donald Trump skal have råbt af sin hustru, efter hun valgte at iføre sig en stærkt omdiskuteret jakke med teksten: 'I Really Don't Care, Do U', da hun besøgte en migrantlejr for børn ved grænsen mellem delstaten Texas og Mexico.

Ifølge Stephanie Grisham havde førstedamen været vred over situationen, som hendes mands immigrationspolitik havde ført til, og hun ønskede derfor at se det med egne øjne.

I bogen oplyses det dog, at det endnu er et mysterium, hvorfor Melania Trump valgte at bestille netop dén famøse jakke fra mærket Zara og tage den på under besøget.

Da førstedamen og Stephanie Grisham kom tilbage til Det Hvide Hus, blev de mødt af en assistent, som sagde, at præsidenten ønskede at se sin hustru i Det Ovale Kontor, oplyses det i bogen.

Det var ifølge den tidligere rådgiver første gang, at præsidenten på den måde havde hidkaldt sin hustru foran de ansatte.

Derefter skal præsidenten ifølge Grisham have råbt af dem og spurgt: »Hvad helvede tænkte I på?«

I bogen påstår den forhenværende rådgiver, at præsidenten fandt på en løsning, hvor han efterfølgende i et tweet skrev, at teksten på jakken var en besked henvendt til 'Fake News Media'.

Arkivfoto. Her ses Stephanie Grisham sammen med Donald Trump. Foto: SAUL LOEB Vis mere Arkivfoto. Her ses Stephanie Grisham sammen med Donald Trump. Foto: SAUL LOEB

Både Melania Trump og Donald Trump har tidligere været ude og tage afstand fra påstandene fremsat i bogen, skriver Washington Post.

»Formålet bag denne bog er meget åbenlys. Det er et forsøg på at hævde sig selv efter en dårlig indsats som pressesekretær, fejlslåede personlige forhold og en uprofessionel opførsel i Det Hvide Hus. Gennem usandheder og forræderi søger hun at opnå at blive relevant og tjene penge på bekostning af fru Trump,« har det lydt i en udtalelse udsendt af Melania Trumps kontor.

Også den tidligere præsident har langet ud efter Grisham:

»Denne bog er endnu et ynkeligt forsøg på at tjene penge på præsidentens styrke og sælge løgne om Trump-familien,« lyder det i en udtalelse fra Donald Trumps talskvinde, Liz Harrington.