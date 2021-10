Hun gik med faste skridt hen over de bonede marmorgulve.

Smuk, elegant og med en ung mand under armen høstede hun stående bifald, da hun indtog Kongressen i sin kridhvide Dior-dragt.

Det var i januar 2018, og historien om præsident Trumps forhold til pornomodellen Stormy Daniels skabte overskrifter verden over.

Den pikante skuespiller havde angiveligt haft et seksuelt forhold til »The Donald« ti år tidligere, da Melania Trump netop havde født parrets søn, Barron.

Foto: JIM WATSON Vis mere Foto: JIM WATSON

Og ikke nok med det: Aviser som The Wall Street Journal kunne også afslører, at Trumps advokat betalte Daniels betydelige summer for at holde mund med forholdet under valgkampen.

I tiden umiddelbart efter afsløringerne aflyste Melania Trump flere af de planlagte arrangementer, hun skulle have deltaget i med sin mand.

Mange – både professionelle iagttagere og almindelige amerikanere – så en sammenhæng og forstod signalet som om, at præsidentfruen var rasende.

Da hans første State of the Union-tale nærmede sig, startede spekulationerne: Dukker førstedamen overhovedet op?

Det gjorde hun.

Men i stedet for at ledsage sin mand i salen, kørte hun i sin egen kortege til Capitol Hill og valgt at ankomme til begivenheden med en ung militærmand under armen.

Trump-parrets tidligere rådgiver Stephanie Grisham hævder i sin nye bog »I'll Take Your Questions Now,« at ankomsten var fru Trumps måde at hævne sig på sin mand.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem Business Insider.

Foto: SAUL LOEB Vis mere Foto: SAUL LOEB

Ifølge Grisham ønskede præsidentfruen, at hendes mand skulle se hende arm i arm med en anden mand, så hun sørgede for at udvælge en særlig flot ung mand til at eskortere sig.

Selvom Melania Trump som bekendt har en fortid som model, måtte rådgiveren hjælpe præsidentfruen med at øve sig i at gå hen over de blanke marmorgulve med den rette grimasse.

»Jeg lo for mig selv, for jeg har set den kvinde navigere i høje hæle gennem beskidte grusveje,« skriver hun.

Trump benægtede affæren med pornomodellen, men den troede hans kone tilsyneladende ikke på.

Grisham mindes i hvert fald, at Melania ved en lejlighed skulle have sagt:

»Det her er Donalds problem. Han rodede sig selv ud i det her. Han kan klare det selv.«

Stephanie Grisham var ikke en fru hvem som helst i Trump-lejren.

Hun var med helt fra starten under valgkampen i 2016, og blev siden Melania Trumps talskvinde. Senere fik hun jobbet som pressesekretær og kommunikationschef i Det Hvide Hus fra 2019 til 2020. Herefter var hun igen førstedamens talsperson og stabschef.

Den tidligere rådgivers bog er blot en af mange bøger om Trump-parrets fire år i Det Hvide Hus.

Arkivfoto. Her ses Stephanie Grisham sammen med Donald Trump. Foto: SAUL LOEB Vis mere Arkivfoto. Her ses Stephanie Grisham sammen med Donald Trump. Foto: SAUL LOEB

Lige siden udgivelsen i september, har flere af Grishams afsløringer kørt som selvstændige historier i de amerikanske medier.

Det glæder blandt andet også anekdoten om, at Trump – der angiveligt var dybt fascineret af den russiske præsident – før et fælles pressemøde med Putin skulle have sagt:

»Ok, nu kommer jeg til at optræde lidt hård overfor Dem et øjeblik. Men det er til ære for kameraerne, og når de er gået, så taler vi. Håber, du forstår.«

Ved samme lejlighed i 2019 påstår Stephanie Grisham i øvrigt, at Vladimir Putin sørgede for at medbringe en »attraktiv« tolk for at distrahere Trump.

Både hr og fru Trump har afvist hele Grishams bog som et kynisk forsøg på at tjene penge.

Via en talsmand har Trumps udtalt, at hans tidligere rådgiver ikke levede op til hans forventninger, og at hun blev meget påvirket af et breakup med den republikanske politiker Max Miller.

»Stephanie havde ikke det, der skal til, og det var tydeligt fra begyndelsen. Hun blev meget vred og bitter efter hendes brud, og som tiden gik, blev hun sjældent stolet på eller regnet med.«