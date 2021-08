En dreng på otte år er havnet i store problemer, efter han var nødt til at tisse.

Årsag?

Han tissede på tæppet i et bibliotek i det østlige Pakistan, hvor der blev opbevaret religiøse bøger med tilknytning til islam.

Nu beskyldes drengen, som er hinduist, for bevidst at have urineret på gulvtæppet, og han står anklaget for blasfemi på grund af 'forsætligt vandladning'.

Som hævn mod den hinduistiske dreng er flere hinduistiske templer blevet ødelagt. På billedet bliver der sat ild til et tempel i Bhong i Pakistan. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix Foto: OBTAINED BY REUTERS Vis mere Som hævn mod den hinduistiske dreng er flere hinduistiske templer blevet ødelagt. På billedet bliver der sat ild til et tempel i Bhong i Pakistan. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix Foto: OBTAINED BY REUTERS

Det skriver den engelske avis The Guardian.

I første omgang blev drengen varetægtsfængslet, men efter at have opholdt sig en uge i fængsel, blev han løsladt mod kaution, skriver det engelske medie.

Ifølge The Guardian er den otteårige dreng den yngste person nogensinde, der er anklaget for blasfemi i landet. Og konsekvensen kan potentielt være fatal for drengen.

Anklager om blasfemi kan straffes med døden, står der i den pakistanske lovgivning.

Et familiemedlem til drengen fortæller ellers til The Guardian, at drengen ikke var klar over, at han gjorde noget forkert.

»Han er ikke engang klar over, at sådanne blasfemiproblemer eksisterer. Han forstår stadig ikke, hvilken forbrydelse han har begået, og som betød, at han sad fængslet i en uge,« siger familiemedlemmet til The Guardian.

Episoden har skabt spændinger mellem det hinduistiske og muslimske samfund i landet.

Over 100 hinduistiske familier har set sig nødsaget til at flygte, efter at flere hinduistisk templer som reaktion på drengens handling er blevet brændt ned i særligt det konservative distrikt Rahim Yar Khan i Punjab.

Og det har skabt flere store demonstrationer de seneste dage i området.

Militæret er i to tilfælde blevet sat ind for at få styr på situationen, skriver det mellemøstlige medie ​​Al Jazeera.

Drengens familie er flygtet og ønsker ikke at vende tilbage til distriktet i Pakistan.

»Vi kan ikke se, at der vil blive taget konkrete og meningsfulde foranstaltninger mod synderne eller for at beskytte de mindretal, der bor her,« fortæller familiemedlemmet til The Guardian.