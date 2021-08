Det populære danske skomærke Billi Bi og manden bag – Carsten Friis – er endt i det, man kan kalde en regulær shitstorm.

Det sker efter weekenden, hvor Billi Bi-ejeren holdt en udklædningsfest på sin adresse i Vedbæk for at fejre sønnens 18 års fødselsdag.

'Django Unchained,' som er en westernfilm fra 2012 med den sorte slave 'Django' i hovedrollen, var festens tema.

Og på flere billeder kan man se, at de fleste af gæsterne til Vedbæk-festen var mødt op udklædt i westerninspirerede outfits med veste og cowboyhatte.

En enkelt mand var dog mødt op med sin overkrop og ansigt malet mørkebrunt, ligesom han havde taget en sort afroparyk på hovedet og falske lænker om sine hænder og sin hals.

Og det er netop billeder af denne mands udklædning, der vækker harme på de sociale medier.

En Instagram-profil med over 18 tusind følgere, der går under navnet 'Deltidsaraber,' har blandt andet delt en række billeder fra udklædningsfesten.

Her skriver profilen, der kalder sig selv for menneskerettighedsaktivist, blandt andet:

»Af alle kostumer til en udklædningsfest vælger man som privilegeret at iklæde sig som en slave. Vel vidende om koloniseringen og slaveriets fatale konsekvenser, som alle har haft som pensum,« og fortsætter:

»Billederne taler for sig selv. Det er umådeligt nedværdigende, med til at gøre det at være brun forkert og bunder i en stereotypisk opfattelse af, at kun brune kan være slaver, og at brune er slaver.«

B.T. har været i kontakt med personen bag Instagram-profilen, men vedkommende, der selv er minioritetsperson, ønsker ikke at stå frem med navn af hensyn til sin sikkerhed.

Et af de fotos, der er blevet delt fra den omtalte fest. Her manden, der var udklædt som sort slave. Vis mere Et af de fotos, der er blevet delt fra den omtalte fest. Her manden, der var udklædt som sort slave.

Opslaget på Instagram, der retter kritik af udklædningen, har mandag eftermiddag knap 14 tusind 'synes godt om'-tilkendegivelser og over tusind kommentarer, der stort set allesammen tilslutter sig kritikken.

Og på Billi Bis officielle SoMe-sider flyder kritikken nu også i kommentarsporerne.

»Skam jer! I er hermed boykottet. At Imitere slaveri for underholdning til en fødselsdag skal aldrig være acceptabelt,« er der blandt andet en bruger, der skriver på Facebook.

Og på Billi Bis Instagram, er det ikke længere muligt at kommentere på deres 14 første opslag – men først på det 15. af slagsen, hvor brugerne altså også er vrede:

»I kan slette kommentarer, men I kan ikke slette beviserne på jeres racistiske handlinger,« er der en, der skriver.

Manden, der var udklædt som sort slave til festen, skulle angiveligt være tilknyttet et strip- og eventbureau.

B.T. har været i kontakt med bureauet, der siger, at manden ikke har været booket igennem dem. Om han er mødt op til festen i privat regi, ved de ikke.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra manden, der var udklædt som sort slave.

B.T. har forelagt kritikken for Billi Bis ejer Carsten Friis, der i en mail skriver:

»Jeg afholdt i lørdags en privat udklædningsfest for min søn i anledning af hans 18-års fødselsdag. Temaet til festen skulle afspejle den prisbelønnede Quentin Tarantino cowboyfilm Django Unchained. Django, som er af afroamerikansk oprindelse, er helten i filmen. I åbningsscenen fremstår Django i lænker. Hele plottet i filmen er, at Django befrier sig fra sine lænker og opnår heltestatus,« skriver Carsten Friis til B.T. og fortsætter:

»Billeder fra den private fest er siden blevet delt på sociale medier og har resulteret i en kritik af mig og mit valg af festtema. Enkelte billeder kan misforstås, og det er jeg oprigtigt ked af. Det har på ingen måde været min hensigt at støde andre eller være respektløs og jeg beklager dybt. Jeg tager afstand fra racisme. Gæsterne eller mine børn har ikke været involveret i valget af festtema, og jeg er meget ked af, at enkelte af mine gæster får kritik på sociale medier, fordi de har deltaget i festen. Jeg fortryder valg af festtema og beklager inderligt, at der er nogen, der føler sig stødt på baggrund af festens tema. Jeg påtager mig det fulde ansvar.«