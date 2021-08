37-årige Esther Dingley forsvandt i slutningen af november måned sidste år.

Hun var ude og vandre alene i Pyrenæerne på grænsen mellem Frankrig og Spanien, da hendes kæreste mistede kontakten til hende.

Efter knap ni måneder er hendes lig nu blevet fundet, skriver Daily Mail. Endda af hendes kæreste Dan Colegate, som havde travet området tyndt for at finde sin kærestes jordiske rester.

Han havde intet håb om at finde hende i live.

Esther Hingley blev 37 år.

For det første er det usandsynligt, at hun kunne dukke op i live efter al den tid, men for cirka to uger siden fandt nogle spaniere, der var ude og vandre, et stykke af Esther Dingleys kranie.

Fundet startede en større eftersøgning, som bar frugt 9. august, da Dingleys kæreste fandt hendes lig, samt hendes oppakning.

Der blev sendt et hold retstekniske eksperter til stedet, som har fået til opgave at afklare, hvorfor den 37-årige og meget erfarne vandrer omkom på sin rute i Pyrenæerne.

Christophe Amunzateguy, der leder efterforskningen for fransk politi, udtalte, at man endnu ikke havde afklaret, om Esther Dingley har været udsat for en forbrydelse, eller om hun er omkommet ved en ulykke..

Esther Hingleys lig blev fundet 9. august efter hun blev meldt savnet 22. november.

Politiet arbejder dog ud fra, at Dingley døde i en ulykke. Det er indtil videre den mest sandsynlige forklaring.

Liget og fundet af noget fra Dingleys kranie blev fundet et stykke fra hinanden, men det kan skyldes at vilde dyr har haft fat i liget og flyttet på det.

Der er både ulve, bjørne og gribbe i området, som har haft adgang til liget i den lange periode, som det har ligget i bjergene

Esther Dingleys kæreste, Dan Colegate,, er selv skeptisk over, at hendes død skulle skyldes en ulykke..

Han mener, at den rute, som hun var på, ikke på nogen måde ville udgøre nogle problemer for hende.

Han har forklaret, at det var fremragende vejr den dag og at det er »praktisk taget umuligt« at fare vild på ruten..

»Hele ruten er godt afmarkeret og nem og følge,« siger Colgate, hvilket gør det svært at forstå, hvordan Dingley kunne være faldet til sin død.

Så det er godt spørgsmål, om svaret nogensinde kommer frem.