Ansvaret ligger hos Alec Baldwin.

En ekspert, der har set nærmere på skudtragedien på et amerikansk filmset i sidste uge, mener, at dødsfaldet burde være undgået.

Han mere end antyder også, at superstjernen Baldwin, der affyrede det dræbende skud, ikke er uden skyld.

»Lad være med at rette pistoler mod nogen. Lad være med at pege et våben på noget som helst, som du ikke vil lave et hul i,« siger ekspert i special effects og våben, Steve Wolf, til avisen New York Post.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

Det var under optagelserne til filmen 'Rust' i New Mexico i sidste uge, at Alec Baldwin ved et uheld kom til at skyde filmens fotograf og instruktør.

Tragedien indtraf, da skuespilleren gennemgik en scene i en lille kirke, hvor han skulle affyre et våben direkte mod kameraet. Våbnet gik af og ramte to personer på settet.

Den 42-årige Halyna Hutchins døde, mens Joel Souza blev såret.

Kort forinden havde skuespilleren fået forsikring om, at pistolen var »safe.«

Halyna Hutchins blev 42 år. Foto: SWEN STUDIOS

Men våbeneksperten mener, at dødsulykken kunne være undgået, og at Baldwin – som også er filmens producent – bærer en stor del af ansvaret for, at det gik galt.

»Hvis du er i stand til at memorere 120 siders dialog, så kan du også lære fire linjer om våbensikkerhed udenad,« siger han til New York Post.

»Hvis scenen havde krævet, at han satte pistolen til sin egen pande, så er jeg sikker på, at han ville have kigget inden i våbnet først. Tror du ikke?« spørger han retorisk.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at der har været en del personer til stede, da tragedien indtraf.

Alec Baldwin er i chok efter den tragiske ulykke, hvor han under en filmoptagelse ved et uheld kom til at affyre en pistol, som dræbte en fotograf. Foto: ANGELA WEISS

Et faktum, der har fået en dansk ekspert til at antyde, at sikkerheden under optagelserne ikke var god nok.

»Fotografen har været meget tæt på det her våben, og i min optik, uden at kende mere til ulykken, virker det til, at der er blevet sigtet direkte på fotografen, hvilket er et stort 'no',« forklarede ekspert i special effects, Søren Haraldsted til B.T. forleden.

Han fortalte også, at det bestemt ikke er første gang, at våben under filmoptagelser koster liv. Som regel går det dog ud over helt ukendte stuntmænd, og derfor får det ikke den store medieomtale.

Der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i Baldwin-sagen, men distriktsanklager Mary Carmack-Altwies siger til New York Times, at man »ikke udelukker noget« på nuværende tidspunkt.