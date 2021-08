På det sociale medie TikTok florerer der lige nu flere videoer, hvor unge mennesker sidder på caféstole, mens de kører på el-løbehjul.

En trend som flere eksperter nu advarer mod, da det kan være livsfarligt.

Det skriver Aftonbladet.

Den seneste tid har politiet i Stockholm oplevet en markant stigning i anmeldelser, der er forbundet med de omdiskuterede el-løbehjul.

Anmeldelserne har blandt andet bestået af, at flere personer kører sammen på køretøjet, som kun er lavet til én.

Men det er dog ikke den eneste type anmeldelse, som det svenske politi har oplevet i forbindelse med køretøjet.

En ny trend på TikTok har nemlig forårsaget, at flere unge monterer caféstole fast til de elektriske løbehjul, som gør, at de kan sidde ned samtidig med, at de kører. Og det kan være problematisk, fortæller overlæge Ragnar Ang, som i forvejen har haft en del patienter i forbindelse med færdsel på el-løbehjul.

»Jeg ved ikke, om caféstole kan medvirke til at gøre turen på el-løbehjulet mere stabil. Men sund fornuft siger mig, at det vil ende galt,« siger Ragner Ang, der er overlæge på traumebehandlingsafdelingen på Sahlgrenska Universitetshospital.

Ragner Ang har tidligere oplevet tilfælde, hvor patienter er kommet i livstruende tilstande og har haft brug for akutte operationer, efter at de har kørt på de elektriske løbehjul.

Han fortæller derfor også, at TikTok-tendensen kan være livsfarlig, da el-løbehjulene i forvejen kan føre til alvorlige skader.