Sagen om den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen har hele vejen igennem været omgærdet af mystik.

Og politiet har bestemt ikke givet op i jagten på flere beviser og detaljer om drabet.

Det skriver Dagbladet.

Det var den 31. oktober 2018, at milliardfruen forsvandt fra sin bopæl, og siden har det norske politi forsøgt at besvare ét grundlæggende spørgsmål:

Hvad skete der med Anne-Elisabeth Hagen?

Arkivfoto af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Hendes mand, forretningsmanden Tom Hagen, er sigtet i sagen, og siden er en såkaldt 'kryptomand' også blevet sigtet for medvirken til kidnapning.

Hos politiet er det også kryptovalutasporet, der bliver brugt flest kræfter på.

»En stor del af de samlede ressourcer er nu prioriteret til kryptovalutasporet. Det betyder ikke at andre spor udelades, men at ressourcerne prioriteres på den måde. Der kommer hele tiden nye oplysninger ind, og her taler vi om fund af flere identiteter, emailadresser, telefonnumre og IP-adresser,« siger chefanklager Gjermund Hanssen.

Dagbladet har tidligere skrevet, hvordan det norske politi mener, at flere uidentificerede personer har været indblandet i konens forsvinden, og det er altså dem, man forsøger at finde frem til gennem kryptosporet.

Gjermund Hanssen vil ikke komme nærmere ind på, hvor mange personer man har fundet i den seneste efterforskning, men bekræfter blot, at der er tale om flere.

Gennem tekniske fund har det norske politi kortlagt, at der allerede i juni 2018 var tegn på planlægning af bortførslen, og det skete gennem oprettele af såkaldte adresser til forskellige kryptovaluta.