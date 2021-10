I omkring halvandet år har den norske milliardær Tom Hagen været sigtet for at have dræbt eller medvirket til at have dræbt sin egen hustru.

Men nu spår hans forsvarsadvokat, at sagen mod rigmanden vil blive henlagt.

I hvert fald når man ser på det bevismateriale, som politiet indtil videre har indsamlet i sagen. Det fortæller advokaten, Svein Holden, til norsk TV 2 i dokumentaren 'Forsvinningen på Lørenskog'.

Der er snart gået tre år, siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem i Lørenskog, der ligger nær Oslo.

I begyndelsen formodede politiet, at der var tale om en kidnapningssag med et økonomisk motiv. Men senere skiftede man spor.

Nu mener man, at hun kan være blevet dræbt – og at ægtemanden står bag. På en eller anden måde. Enten ved selv at have gjort det eller ved at have allieret sig med nogen, der skulle have gjort det for ham.

Den norske forretningsmand har dog hele tiden fastholdt sin uskyld, og i dokumentaren fortæller hans advokat nu, at han er helt sikker på, at Tom Hagen ikke kommer til at blive tiltalt ud fra det bevismateriale, der er i sagen nu, og som advokaten er bekendt med.

På spørgsmålet om, hvad der gør ham så klar i mælet, svarer han:

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Foto: Privat

»Jeg kender sagens dokumenter, og jeg er fuldstændig tryg ved, at sagen mod Hagen bliver henlagt.«

Videre forklarer Svein Holden, at der især er to grunde til, at sagen bliver henlagt. Den ene er, at Tom Hagen – ifølge advokaten – sad på sit arbejde, da Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Den anden er, at der ikke findes en kobling mellem rigmanden og de gerningsmænd, der skulle have begået forbrydelsen:

»Eftersom Hagen var på arbejde, må politiet eventuelt knytte ham til dem, der faktisk udførte ugerningen. Den knytning kan jeg overhovedet ikke se i efterforskningsmaterialet,« forklarer Svein Holden i TV 2-dokumentaren.

Til norsk TV 2 oplyser Øst Politidistrikt, som sidder med efterforskningen af sagen, at man vil fortsætte med at arbejde med sagen, så længe der er relevante efterforskningsskridt at tage.