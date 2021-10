Det vides endnu ikke, hvad der helt præcist skete, da to svenske betjente og kunstneren Lars Vilks søndag mistede livet i en tragisk ulykke på en motorvej.

Men om nogle få timer kan vi alle – muligvis – blive lidt klogere på det.

Det svenske politi afholder nemlig mandag et pressemøde om sagen klokken 10.15 i Malmø. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det var omkring klokken halv fire søndag eftermiddag, at ulykken skete.

Her ses et billede fra ulykkesstedet på E4 ved Markaryd. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Her ses et billede fra ulykkesstedet på E4 ved Markaryd. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Den svenske kunstner – der i dansk sammenhæng især er kendt fra terrorangrebet mod kulturhuset Krudttønden i København i februar 2015, hvor han var til stede – sad i en civil politibil sammen med to betjente.

Kunstneren, der i årevis har været under politibeskyttelse, var på vej hjem fra Stockholm-området, hvor han blandt andet havde besøgt tv-profilen Stina Dabrowski om lørdagen:

»Det var en usædvanligt hyggelig middag. Lars' humor og varme kom altid frem. Han havde en så befriende måde, hvorpå han mødte alt det dårlige, der ramte ham,« har hun ifølge Expressen fortalt til DN.

Men på et tidspunkt gik noget galt under køreturen, og politibilen stødte sammen med en modkørende lastbil på motorvejen E4 uden for Markaryd.

Både de to betjente og Lars Wilks mistede livet. Han blev 75 år.

»At den person, vi er sat til at beskytte, og vores to kollegers liv slutter i denne tragedie, er ubegribeligt og usigeligt trist,« fortæller regionspolitichef i region Syd, Carina Persson:

»Mine varmeste tanker går til den beskyttede persons pårørende og vores kollegers familier og nærmeste kolleger.«

I en pressemeddelelse søndag aften oplyser politiet, at chaufføren af lastbilen er blevet bragt til sygehuset. Der vil man afhøre ham om sagen.

»Det findes et antal vidner, og disse afhøres på stedet,« skrev politiet søndag aften.

Der er mandag morgen endnu ikke meldt noget nyt ud om, hvad der førte til ulykken. Men ifølge Expressens – endnu ubekræftede – oplysninger endte politibilen angiveligt af uvisse årsager i den modkørende vejbane, hvor den stødte ind i lastbilen.

Der skal politibilen være kommet i klemme under lastbilen og være brudt i brand.

Ifølge Expressen er motorvejens modkørende vejbaner adskilt af et trådhegn. Det svenske medie oplyser, at politiet tidligere har forklaret, at der skal meget til, for at et køretøj kan komme over i den anden vognbane.

Lars Vilks fik i 2007 publiceret en karikaturtegning, som forestiller profeten Muhammed som en hund. Det medførte flere dødstrusler, og han levede derfor siden med politibeskyttelse.