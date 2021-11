Inden længe kan det muligvis blive dyrere for dig at handle i den svenske møbelgigant IKEA.

Det skyldes, at moderselskabet bag, ligesom så mange andre virksomheder, er berørt af den verdensomspændende forsyningskrise. For nu ser IKEA Group sig nødsaget til at skrue op for priserne.

Det skriver det udenlandske medie Financial Times.

Her fortæller Martin van Dam, som er finanschef i Inter IKEA Group, nemlig, at møbelgiganten har udsigt til 'endnu en svær periode', hvor prisstigninger er uundgåelige, som følge af de mange leveringsforsinkelser samt de høje råvarepriser.

Det er første gang siden 2019, at IKEA varsler om prisstigninger, og denne gang forventer de da også, at stigningerne vil være endnu højere på trods af, at de konkrete tal endnu ikke er fastlagt.

Martin van Dam understreger dog, at prisstigningerne ikke nødvendigvis kommer til at påvirke kunderne i butikkerne.

Prisændringerne vil nemlig afhænge af de enkelte forretninger og franchisetagere.

»Vi vil virkelig gerne forblive på vores lave prisniveau,« siger han.

Tidligere på måneden meldte IKEA ud, at flere af deres varegrupper i øjeblikket er udsolgt. Men overfor B.T. kunne Peter Langeskov, som er customer fulfillment manager og logistikansvarlig for IKEA i Danmark, fortælle at de arbejder på en løsning:

»Vi gør alt for at rette op på det, men inden for det næste år til halvandet vil vores kunder desværre opleve, at vi har udsolgte varegrupper, som ikke kan købes,« sagde han til B.T.

IKEA Group forventer desuden, at de for andet år i træk vil få et faldende overskud.