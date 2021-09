Der bliver givetvis en mangel på varer i Ikeas varehuse det næste halvandet år.

Børsen skriver, at det skyldes, at den svenske møbelgigant ikke får alle de fornødne råvarer til deres fabrikker i øjeblikket.

Coronapandemien har nemlig skabt flaskehalse i logistikkæden, der gør, at der en mangel på visse råvarer. Det går udover produktionen.

»Vi gør alt for at rette op på det, men inden for det næste år til halvandet vil vores kunder desværre opleve, at vi har udsolgte varegrupper, som ikke kan købes,« siger Peter Langeskov, der er custromer fulfillment manager og logistikansvarlig for IKEA i Danmark.

Hvilke varer der bliver tale om, kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

Den manglende levering af råvarer kan skydes helt tilbage til rederierne, der trak en del containerskibe i land under coronapandemien. Det har været svært at få leverancerne op i gear igen, og da flere af verdens største havne også har haft lokale nedlukninger, har det besværliggjort det store maskineri, der er globale transportleverancer.

IKEA har fabrikker verden over, og derfor er det ikke aktuelt for dem, at tackle det kortsigtede leveringssvigt med flere fabrikker i Europa.

De har dog set på mulighederne for at gribe visse ting anderledes an. De leaser selv containerskibe, og herudover er en toglinje fra Kina til Europa sat i værk.