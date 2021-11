IKEA flytter ind på Europas travleste shoppinggade.

Det oplyser Ingka Group, der er holdingselskabet bag møbelgiganten, i en pressemeddelelse.

Den nye IKEA-butik bliver til på Oxford Street 214 i London, og dermed rykker den ind på en af de mest ikoniske placeringer i den glamourøse by.

Bygningen har været ledig siden starten af året, hvor den berømte Topshop-butik lukkede sammen med kædens øvrige butikker.

I lang tid har den eftertragtede adresse ledt efter en ny ejermand, og det skyldes formentlig prisen, som kan afskrække de fleste.

Ingka Group har således smidt hele 3,3 milliarder kroner for de godt 22.200 kvadratmeter, der er spredt ud over syv etager.

Det er dog ikke hver eneste kvadratmeter, der skal gå til en ny IKEA-butik. Dele af bygningen skal også omdannes til kontorer.

Indflytningen på Oxford Street bliver blot den seneste i rækken af IKEA-varehuse, der rykker ind i storbyer. De findes også i Paris, New York, Tokyo og Madrid, ligesom de ventes at rykke ind i Wien, Barcelona, Berlin, Prag og København.

»At bringe IKEA til hjertet af Oxford Street – en af de mest innovative, dynamiske og spændende shoppingdestinationer i verden – er en direkte reaktion på ændringer i samfundet og et spændende skridt i vores rejse mod at blive et mere tilgængeligt IKEA,« har Peter Jelkeby, der er chef for den britiske og irske afdeling, udtalt.

Butikken i London åbner efter planen i efteråret 2023.