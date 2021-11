I ren desperation begynder de at slås for at få fat i maden.

Flere af migranterne står uden sko på fødderne på den kolde og fugtige jord. Alt, de har i verden lige nu, er det, de har i hænderne.

Videoen fra den hvidrussiske grænse op til Polen viser, hvordan Migrantkrisen spidser til. B.T. har torsdag besøgt Polens lukkede område – den forbudte røde zone – hvor flere tusinde migranter kæmper for at krydse grænsen fra Hviderusland til Polen i drømmen om en bedre tilværelse.

»De er fortabt. Mange kommer fra forfærdelige kår i Afghanistan og Pakistan og er kommet til Europa, fordi de simpelthen ikke havde andre muligheder. Og lige nu bliver de her mennesker brugt som skakbrikker i et uskønt og forfærdeligt politisk spil,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig ved den forbudte røde zone i Polen.

Foto: LEONID SHCHEGLOV Vis mere Foto: LEONID SHCHEGLOV

Jakob Illeborg fortæller, at øjenvidner beretter om polske myndigheder, der tæver og tager ejendelene fra migranter, som har kæmpet sig ind over Polens grænse. Herefter bliver de fragtet tilbage på den hvidrussiske side, hvor de bestemt heller ikke er velkomne.

»Hviderusland er ligeglade med dem. I en relativ uskøn aktion bruger de som skakbrikker, hvor øjenvidner siger, at Hviderusland leder dem mod den polske og den litauiske grænser for at skære hul i pigtrådshegnene, der skal holde dem ude af landene,« siger Jakob Illeborg.



Den polske regering har erklæret det for et katastrofeområde, og derfor har myndighederne magten til både at holde medier og nødhjælpsorganisationer ude for rækkevidde af migranterne.

Nødhjælpsorganisationer har råbt op over de i forhold, som de mener er klokkeklare brud på både Genevekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konventioner, som forbyder at sende mennesker tilbage til områder, hvor deres liv eller sundhed er i fare.

Foto: BelTA Vis mere Foto: BelTA

Tusinder af børn, kvinder og mænd sidder fanget i våde, kolde skove. Når mørket falder på er der frostgrader. Jakob Illeborg beskriver det som en decideret råkulde.

Samtidigt med, krisen raser, er det en virkelighed, som er særdeles svær at rapportere om.

»Man skal se på videoerne hernedefra med et hvis forbehold, da der er mange forskellige interesser og det er unægteligt svært for journalister og nødhjælpsorganisationer at komme i nærheden af migranterne. Torsdag gik rygter om, at polsk politi havde anholdt flere journalister, der var på den forkerte side af den forbudte zone,« fortæller Jakob Illeborg, der dog kan slå én ting fast:

»Det er en ond, ond skæbne for de her mennesker. De er fortabt og konflikten ser kun ud til at forværres.«

Hviderusland truer nemlig med at lukke for gassen op til en kold vinterperiode. Flere lande beretter om, at en væbnet konflikt kan være på vej. En politisk storm er i gang mellem Hviderusland og EU, men migranternes fremtid er ikke øverst på dagsordenen.

De befinder sig i kulden, omgivet af pigtråd, og håber stadig på en bedre fremtid.