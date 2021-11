Da Pokémon-kort i 90erne brød frem, var det tidens store dille.

Ikke meget har ændret sig siden – ud over, at det ikke længere kun er et spil, hvor man konkurrer om at have det bedste kort på hånden.

I dag kan det være svimlende summer værd, hvis du er i besiddelse af det helt rigtige kort.

Med mere end 11.000 unikke Pokémon-kort, kan det dog være svært at vide, hvilke, man skal satse på – for hvilke er de mest værdifulde?

Først har vi første udgave af 'Shadowless Charizard'. Som et af de mest sjældne kort i rækken, blev kortet i oktober 2020 solgt for, hvad der svarer til 1,4 millioner danske kroner på Iconic Auction.

Køberen var den amerikanske rapper Logic – og han gjorde sig noget af et kup. Kortet er nemlig tidligere blevet solgt for mere end 2,3 millioner kroner gennem Goldin Auctions til en anonym køber.

Rygtet siger, at kortet steg i værdi, da YouTube-stjernen Logan Paul bar kortet om halsen før den populære boksekamp mod Floyd Mayweather tilbage i juni.

Efterfølgende sniger den nok mest famøse Pokémon-karakter sig ind. Ingen ringere end Pikachu. Der findes nemlig kun 39 af de såkaldte illustratorkort med den ikoniske gule Pokémon, hvorfor det er et af de mest sjældne kort.

De blev første gang uddelt – kvit og frit – til vindere af konkurrencer i 1997, men et eksemplar blev i år solgt til mere end 2,4 millioner kroner ved PWCC, som er et af verdens største markedsplads for kortbytte.

Også kortet med navnet 'Blastoise Galaxy Star Hologram' er uhyre sjældent. Kortet, der blev produceret i 1998, er der kun lavet to af. Til en auktion i januar blev et af dem solgt 2,3 millioner kroner.

Pokémon er en sammentrækning af 'Pocket Monsters' og franchise brød for alvor ud i slut 90erne.

Foruden de værdifulde spillekort og tegnefilmsserien er der også udviklet mobilspil, manga, musik og meget andet.