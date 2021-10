»Jeg prøvede at stikke ham gennem hjertet, men han havde ikke noget.«

I februar i år dræbte 66-årige Penelope Jackson fra den lille sydengelske by Berrow sin ægtemand gennem næsten 25 år.

To gange stak hun ham i brystet med en køkkenkniv.

Hårdt såret lykkedes det den 78-årige David Jackson ringe til alarmcentralen, men hustruen hev telefonen ud af hånden på ham og sagde iskoldt til operatøren i den anden ende:

»Jeg har slået min mand ihjel, eller prøvet på det, fordi jeg har fået nok.«

Medarbejderen på alarmcentralen kunne derefter høre, hvordan David Jackson skreg, da hun stak kniven i ham en tredje gang.

»Hvor er din mand nu?« ville operatøren vide:

»Han er i køkkenet, hvor han – med lidt held – vil ende med at forbløde,« lød svaret.

Sagen om det voldsomme ægteskabelige opgør er i retten i Bristol i denne uge og bliver omtalt i flere britiske medier.

Blandt dem The Mirror og The Times.

Alarmopkaldet blev afspillet i retten, hvor det med alt ønskelig tydelighed fremgik, at der var tale om en overlagt handling.

Da alarmcentralens personale bad kvinden tage en klud og hjælpe manden med at få stoppet blødningen, nægtede hun:

»Jeg ved, hvad jeg har gjort. Jeg ved, at du vil have mig til at hjælpe ham, men det vil jeg desværre ikke. Jeg har fået nok. Måske går jeg tilbage og stikker ham i ryggen.«

»Jeg er helt enig i, at det er en skrækkelig beslutning, men det er den eneste udvej for mig. Jeg ender i fængsel, men det er at foretrække frem for mit liv lige nu«, siger hun blandt andet på båndet, der blev afspillet i retten.

Udadtil virkede parret lykkeligt, og venner og familie har beskrevet deres parforhold som helt normalt.

Et eller andet var dog helt galt.

Det er endnu ikke helt klart, hvad det var ved manden, der gjorde hans hustrus liv til et mareridt, men flere af de britiske medier nævner, at David Jackson havde flere sundhedsmæssige udfordringer. Blandt andet skulle han have gennemgået en hjerneoperation, der påvirkede ham en del.

Retssagen ventes at vare tre uger.