På billedet kan man se Marcus Essabri stå ved siden af prinsesse Latifa. Med armen om hende.

»Jeg havde en følelsesladet genforening med min kusine Latifa på Island,« lyder det fra ham.

Og ikke mindst lokationen er vigtig at bide mærke i. For billedet – hvor også veninden Sioned Taylor optræder – er altså taget langt, langt væk fra Dubai, hvor prinsessen ellers i de sidste mere end tre år angiveligt har opholdt sig mod sin vilje.

Sat i husarrest af sin royale familie med landets overhoved og faren sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum i spidsen. Se billedet fra Island her:

Siden bevæbnede tropper i begyndelsen af 2018 bremsede prinsesse Latifas flugtforsøg fra oliestaten, har der ikke været mange livstegn fra hende. Og sideløbende har organisationen #FreeLatifa kæmpet for at lade den i dag 35-årige prinsesse få sin frihed tilbage.

Det har ikke mindst fætteren Marcus Essabri været dybt involveret i, og det ser nu ud til at være lykkedes.

I hvert fald bekræfter han på organisationens hjemmeside, at mødet med kusinen har fundet sted.

»Jeg føler mig velsignet over, at jeg kunne tilbringe tid med hende. Det var betryggende at se hende være så glad og fokuseret på sine planer,« siger Marcus Essabri.

Et andet billede af prinsesse Latifa og Sioned Taylor fra den seneste tid. Taget i en lufthavn ved Madrid. Foto: INSTAGRAM @SHINNYBRYN

Billedet fra Island er lagt ud på Sioned Taylors Instagram-profil, og det følger i kølvandet på flere andre billeder i de seneste måneder, hvor de to kvinder optræder sammen. Her kan man se dem på en restaurant og i et storcenter i Dubai samt i en lufthavn i Madrid.

»Dejlig ferie i Europa med Latifa,« lyder teksten til det sidstnævnte billede.

En stor kontrast til de seneste års tavshed omkring prinsessens uvisse situation i Dubai – og til de foruroligende videoer, der dukkede op efter det mislykkedes flugtforsøg.

»Hvis I ser denne video, er det ikke godt. Enten er jeg død, eller også er jeg i en meget, meget dårlig situation,« som hun blandt sagde på en af dem.

Dubais kongelige familie udsendte selv dette billede i julen 2018 for at vise, at prinsesse Latifa havde det godt. Her optræder også FN-udsendingen Mary Robinson – der dog siden har fortalt, at hun blev narret til at optræde på billedet. Foto: STRINGER

Den nye udvikling har i stedet betydet, at #FreeLatifa nu meddeler på sin hjemmeside, at organisationen vil blive opløst.

»Efter mødet mellem Marcus og Latifa på Island er det blevet besluttet, at det mest passende skridt vil være at lukke 'Befri Latifa'-kampagnen,« som der står:

»Hovedformålet med 'Befri Latifa'-kampagnen var at se hende leve et liv, hun selv har kunnet vælge. Vi er tydeligvis kommet langt mod at opnå det mål i løbet af de seneste tre år.«

Prinsesse Latifa har endnu ikke selv udtalt sig om sin situation.