Holger Runes trænersituation virker til at være en kabale, der bare ikke vil gå op, for øjeblikket. Nu prøver han med en gammel kending.

Onsdag fik træner-sagaen sit seneste twist, da Rune-lejren meldte ud, at man genansætter den franske stjernetræner, Patrick Mouratoglou, efter man ellers senest afbrød det seneste partnerskab tilbage i august.

Bruddet mellem de to endte i et mindre mundhuggeri i medierne, hvor Rune blandt andet overfor B.T. kritiserede franskmandens engagement. Og det gør på mange måder skiftet endnu mere bemærkelsesværdigt, mener TV 2' Sports tennisekspert, Peter Bastiansen.

»Chokket er jo lige så stort, som da Becker stoppede. At Patrick Mouratoglou kommer tilbage, er overraskende på flere måder. Deres afsked med Mouratoglou var jo lidt hård i tonen,« siger Bastiansen til TV 2.

Holger Rune deltager i den mexicanske turnering Acapulco i næste uge med Mouratoglou i sin boks.

De seneste til at få turen i svingdøren var den tidligere træner for Roger Federer, Severin Lüthi, og tennislegenden Boris Becker, som begge har sagt farvel til Rune-lejren i år.

Becker forlod Runes tekniske boks for bare et par uger siden, men bærer på ingen måde nag over genansættelsen af Mouratoglou.

I hvert fald udtrykker han sin glæde over genforeningen på X.

»Jeg har hørt de gode nyheder. Holger Rune er tilbage med Patrick Mouratoglou. Jeg ønsker jer masser af succes i de kommende turneringer og i resten af sæsonen,« skriver den tyske træner.

Holger Rune fløj onsdag til Mexico, hvor han skal deltage i ATP 500-turneringen Acapulco i den kommende uge. Herefter venter de to store amerikanske turneringer Indian Wells og Miami Open i marts.