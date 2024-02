Holger Rune genansætter stjernetræneren Patrick Mouratoglou.

Det melder Rune-lejren onsdag.

Holger Rune stoppede ellers samarbejdet med den franske træner i august sidste år.

Men nu vender han altså tilbage og bliver en del af trænerteamet omkring den danske tenniskomet sammen med Kenneth Carlsen.

Holger Rune og stjernetræneren Patrick Mouratoglou indleder på ny et samarbejde.

»Jeg er virkelig glad for at genoptage samarbejdet med Patrick. Det er sammen med Patrick, at jeg har fejret nogle af de største sejre i min karriere, og jeg glæder mig til, at vi sammen indleder jagten på flere store titler,« siger Holger Rune.

»Vi har haft nogle rigtig gode snakke om, hvordan samarbejdet skal være fremover, og vi har fundet et stærkt setup, som skaber de bedste betingelser for at præstere optimalt,« siger Holger Rune.

Patrick Mouratoglou blev første gang en del af danskerens trænerteam i efteråret 2022, kort før Rune tog karrierens hidtil største triumf ved Paris Masters.

Det var også franskmanden, der stod bag Holger Rune, da danskeren i foråret 2023 tabte finalen i de to ATP 1000-turneringer i Rom og Monte Carlo.

Kovendingen kommer efter en periode med meget tumult omkring Holger Runes trænerteam, der er gået verden rundt.

Både tennislegenden Boris Becker og Roger Federers tidligere træner Severin Lüthi har de seneste måneder sagt både goddag og farvel til danskeren.

