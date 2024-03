Det store kaos i Holger Rune-lejren er ikke blot noget, som bliver diskuteret flittigt indenfor Danmarks grænser. Tværtimod er det et stort samtaleemne i hele tennisverdenen.

»Han (Holger Rune, red.) mister trænere hurtigere, end jeg mister hårsække. Jeg forstår virkelig ikke, hvad det er der foregår,« lyder det fra den tidligere engelske tennisspiller Mark Petchey til Tennis.com, hvor han arbejder som kommentator og ekspert.

B.T. opgjorde i sidste uge, at Rune har haft 11 forskellige trænerkonstellationer på et år - og nu ser han altså ind i den 12, efter Boris Becker tirsdag meldte ud, at han er færdig som træner for den danske stjerne.

Canadiske La Presse skriver om bruddet og nævner, at Boris Becker har haft svært ved at være der nok for Holger Rune på grund af tyskerens forpligtelser til den tyske afdeling af Eurosport som ekspert - og fordi han er delvist forhindret i at rejse på grund af sin konkursdom i London.

Boris Becker nåede under fire måneder i jobbet som træner for Holger Rune. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Boris Becker nåede under fire måneder i jobbet som træner for Holger Rune. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

Essentially Sports sammenligner Runes situation med den britiske superstjerne Emma Raducanu, som strøg op i verdenstoppen på rekordtid, men siden har haft svært ved at få tingene til at spille - og har i den ombæring haft en del udskiftning på trænerposten.

Mediet har også samlet flere kommentarer fra tennisfans på X, der laver den sammenligning. De er bekymret for, at det kan gå udover Holger Runes spil på samme måde, som det har gjort for Emma Raducanu, der er gået fra en placering på verdensranglisten som nummer 10 til nu at være nummer 296.

Tyske Bild og Die Welt skriver også om den chokerende afgang af Boris Becker, hvor sidstnævnte medier mener, at den tyske legende var med til at hjælpe Holger Rune ud af det største krise, som den unge dansker her været i:

»Becker overtog først jobbet som træner fra Rune i oktober sidste år og førte den 20-årige til ATP Finals i Torino.«

Holger Rune har meldt ud, at de arbejder på at få en ny trænerkonstellation på plads. Foto: Martin Keep/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune har meldt ud, at de arbejder på at få en ny trænerkonstellation på plads. Foto: Martin Keep/AFP/Ritzau Scanpix

»I det forgangne efterår befandt Rune sig i den største krise i sin unge karriere. Den 20-årige spiller løb ind i talrige nederlag. Becker skulle hjælpe ham tilbage på sporet,« skriver det tyske medie.

Holger Rune meldte tirsdag ud, at han 'meget snart' komme med nyt om sit træner-setup.

»Jeg har brug for folk, der kender mig - som kan være der hele tiden. Det gør mig komfortabel og glad i en verden med skiftende miljøer og forhold hver uge,« lød det fra Rune.