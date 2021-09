En spontan kærestetur endte i den helt store overraskelse for den danske svømmestjerne Pernille Blume.

For pludselig på en restaurant i Paris stillede hendes kæreste det romantiske spørgsmål, og nu fortæller OL-svømmeren lidt om, hvordan det gik til midt under aftensmaden.

»Det kom bag på mig, for det var en meget spontan tur, hvor vi begge tilfældigvis havde fri. Og så syntes han lige, at han ville fri til mig,« fortæller svømmeren til Billed-Bladet.

Og selv om hendes nu forlovede, Florent Manaudou, er fra Frankrig, så havde han i den grad øvet sig på de store ord.

Pernille Blume vandt OL-bronze i 50 meter fri i Tokyo. Foto: MARKO DJURICA Vis mere Pernille Blume vandt OL-bronze i 50 meter fri i Tokyo. Foto: MARKO DJURICA

»Han var endda nede på knæ og sagde smukt på dansk 'vil du gifte dig med mig?'« fortæller en lykkelig Blume om aftenen, der ifølge hendes Instagram-profil foregik på restaurant Brach i den franske hovedstad.

Hun vandt bronze i 50 meter fri ved OL i Tokyo, og i starten af september delte hun så den lykkelige nyhed om, at hun skal giftes.

'Jeg vil sige, at august får 10 ud af 10. Min kærlighed og jeg fik begge medaljer ved OL og nu dette,' skrev Pernille Blume til et billede, der viste en stor ring på hendes finger.

Den 27-årige stjerne er lige nu aktuel i TV 2-programmet 'Vild med dans', hvor hun danser med Morten Kjeldgaard. Hun har længe gerne villet prøve kræfter med programmet, men det tog hende lidt tid endelig at sige 'ja'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume)

»Jeg er et meget privat menneske, så derfor har tv ikke altid været det, der har ligget mig super nært,« har hun tidligere fortalt til B.T.

Hun valgte dog at springe ud i det i år, da hun længe havde haft følelsen af et behov for en ferie efter OL.

»Så da de spurgte, havde jeg ro i maven og tænkte, at det føltes rigtigt. Nu skulle der ske noget andet. Jeg havde brug for at prøve kræfter med noget nyt,« fortalte Blume, der lige nu holder helt fri fra svømningen, men hun er dog på ingen måde gået på pension, understregede hun.

Da hun efter OL-bronzemedaljen i Tokyo blev spurgt, om hun var klar til Paris i 2024, lød svaret da også prompte, at 'det ville hun elske'.