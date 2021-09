Kærligheden mellem Tyson og Kimberly Chandler er bristet.

For den 38-årige og tidligere basketballstjerne er nemlig på vej direkte ind i en skilsmisse med sin hustru.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Allerede i august kom det frem, at parret var blevet separeret efter 16 års ægteskab, men nu ser det ud til, at de to parter for alvor går hver til sit.

For nu har Kimberly Chandler ifølge mediet søgt om skilsmisse fra den tidligere NBA-stjerne.

Mediet skriver ligeledes, at dokumenter fra parrets advokater afslører, at årsagen til bruddet blandt andet skal findes i forskelligheder blandt parterne, der ikke kan forenes.

De selvsamme dokumenter viser desuden, at Kimberly Chandler har søgt om fælles forældremyndighed over parrets børn, lyder det videre.

Sammen har parret tre børn. To piger på henholdsvis 15 og 11 år samt en dreng på 12 år.

Tyson Chandler blev i 2001 draftet af Los Angeles Clippers. Senere i karrieren nåede han blandt andet forbi New York Knicks, Los Angeles Lakers og Houston Rockets.

Den to meter og 13 centimeter høje amerikaner har dog ikke været på banen, siden han fik ophævet sin kontrakt med sidstnævnte i forrige sæson.