At være kvindelig wrestler har ikke altid været lige let for Carmella.

Det fortæller den 34-årige amerikaner i podcasten 'After the Bell With Corey Graves'.

»Da jeg skrev under med NXT, kan jeg huske, Bill DeMott sagde til mig: 'Du skal arbejde dobbelt så hårdt som alle andre, fordi du er flot',« fortæller WWE-wrestleren om samtalen med den tidligere wrestler.

Årsagen til temaet i samtalen er, at NXT-stjernen Mandy Rose for nylig har udtalt, at hun gerne vil have mere respekt for sit arbejde, frem for at alting handler om hendes udseende.

Men det kan blive meget svært, fortæller Carmella, der bærer det borgerlige navn Leah Van Dale.

Hun glemmer nemlig aldrig de ord, hun fik med på vejen, da hun for alvor ville træde ind på wrestlingscenen.

»Jeg kan huske, jeg tænkte: 'Hvad, det er sindssygt!' Men han sagde: 'Du kommer til at skulle arbejde dobbelt så hårdt, for folk kommer ikke til at have respekt for dig på grund af dit udseende'. Det blæste mig totalt bagover, og jeg kan huske, at jeg bare tænkte: 'Okay, udfordringen er accepteret'.«

Siden har hun knoklet hårdt, fortæller hun. Samtidig har hun også bare forsøgt at omfavne, hvordan virkeligheden er. Blandt andet ved at udnævne sig selv som 'den smukkeste kvinde i hele WWE'.

Det er hendes måde at håndtere hele situationen på, forklarer hun, alt imens hun knokler for sportslig succes.

»Uanset hvad, kommer jeg aldrig til at få den respekt, jeg fortjener, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Sådan er det bare. Hvis jeg ikke så sådan her ud, og jeg havde samme kampe og samme karriere, ville folk sige: 'Carmella er fantastisk, vi elsker hende'. Fordi jeg ser ud, som jeg gør, får jeg ikke den respekt, jeg fortjener.'«

Ud over at være wrestler er Carmella med i tv-programmet 'Total Divas'. Det samme er Corey Graves, som hun i øvrigt er forlovet med.

Hun er ikke den eneste, der har italesat udseende og sport. Det samme har bokseren Ebanie Bridges gjort flere gange før, og hun har understreget, at hun bestemt ikke er bange for at bruge sit udseende og sin krop til at promovere sin sport. Det kan du læse mere om her.