I ufatteligt mange år har hele Fodbold-Europa frygtet FC Barcelona, når de med Lionel Messi i hovedrollen slagtede modstandere på kryds og tværs af landegrænser.

Det hører nu fortiden til.

I dag er klubben i stor krise og kandiderer til en titel som 'fattigmandsklub', for der er ikke meget at gøre godt med økonomisk.

Det har også haft sine konsekvenser på banen. Tydeligst symboliseret ved, at holdet er gået fra tiki-taka-bold til lange bolde mod den semihøje hollandske angriber Luuk de Jong.

Natten mellem onsdag og torsdag blev der skrevet endnu et kapitel i bogen om den alarmerende krise, da cheftræner Ronald Koeman modtog en fyreseddel. Det sejler på alle fronter i den catalanske storklub, og ekspert i spansk fodbold for TV3 Sport Luna Christofi har da heller ikke set noget lignende i Catalonien.

»Det er hele vejen rundt. Lige fra institutionen, til økonomien, til det fodbold- og trænermæssige og så videre. Jeg tror ikke, at jeg kan erindre, at det hele har været så gigantisk kriseramt.«

Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Foto: OSCAR DEL POZO

»Det er virkelig ubehageligt at være FC Barcelona-fan i øjeblikket, for fansene har – naturligt nok hvis man kigger på statistikkerne og historien – en meget, meget høj selvopfattelse og ser sig selv som et top-3-hold i Europa. Men det er de meget langt fra,« siger hun.

Et billede af, at FC Barcelona på nuværende tidspunkt ikke er en top-3-klub i Europa, kan meget simpelt ses på ligatabellen i Spanien, hvor klubben indtager en hovedrystende og meget uvant niendeplads, efter mandskabet senest blev tæsket af den mindre klub Rayo Vallecano. Også i Champions League er klubben på gyngende grund og kommer måske slet ikke videre fra gruppespillet.

»Der er intet, som en FC Barcelona-fan kan tage for givet i øjeblikket. Det er nok det, der gør allermest ondt. Det har man aldrig nogensinde været vant til, selvom der før har været kriser,« siger Luna Christofi.

Spanske medier melder om, at en ganske særlig herre er ved at sætte sig til rette som kommende træner for Barcelona. Klublegenden Xaxi ligner Ronald Koemans afløser, men den tidligere midtbanemaestro er et forholdsvis ubeskrevet blad inden for trænergerningen for den gængse europæiske fodboldseer.

Siden 2015 har Xavi været først spiller og siden manager i Al Sadd SC i Qatar. Samme land, hvor Michael Laudrup var træner, da han styrede Lekhwiya og Al-Rayyan.

»Jeg kan huske, da Michael Laudrup var dernede, der spillede de imod Xavis hold, og Michael var ret imponeret. Han synes, at han gjorde det godt. Xavi har en flot statistik, spiller 'Barca-fodbold' og vinder også mesterskaberne,« siger hun.

Men selvom han spiller fodbold, som de kender i Barcelona, er det ikke et hvilket som helst trænerjob, han skal løfte.

»Det er et mega udfordrende trænerjob, men på den anden side kan du også tage udgangspunkt i, at det ikke kan blive værre end nu. Eller det kan det jo godt, for man kan godt ligge på 11.-, 12.-, 13.-pladsen og så videre. Men jeg tænker, at de rammer bunden lige nu.«

»Hvis du starter nede på bunden, så er der kun en vej. Du kan blive der, eller det kan gå fremad,« slutter Luna Christofi.