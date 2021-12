»Følelsen af at tabe det hele på målstregen, den var forfærdelig. Jeg kunne ikke bære det … Den værste dag i mit liv.«

Ordene kommer fra den danske sejlsportsstjerne Anne-Marie Rindom, som stadig har svært ved at tale om det mareridt, hun gennemgik i sommer.

For her blev hun nemlig hovedperson i et af de mest vanvittige dramaer, der har udspillet sig inden for sportens verden i nyere tid. Et drama, der uundgåeligt fik adskillige danskere til at sidde på kanten af stolen hjemme i stuerne med tårer i øjenkrogen.

Den del vender vi tilbage til om lidt.

For dramaet endte i sidste ende med en OL-guldmedalje til den 30-årige sejler, som derfor er nomineret til B.T. Guld 2021 for den store triumf.

En guldmedalje, der kom i land efter en uges sejladser i Laser Radial-klassen i Tokyo, hvor Anne-Marie Rindom kom flyvende fra start.

»Inden OL havde jeg følelsen af, at ingen kunne nå os, hvis vi gjorde det rigtige, og det gik jo også rigtig godt de første dage,« siger hun til B.T.

Efter ni af de indledende sejladser lå den danske stjerne på en klar førsteplads, og muligheden for at nappe guldet i tiende sejlads – inden det såkaldte medaljesejlads – var pludselig en mulighed.

En knust og ulykkelig Anne-Marie Rindom er netop blevet diskvalificeret fra den 10. sejlads. Foto: OLIVIER MORIN

Noget, der aldrig er sket før i OL-sammenhæng. Men sådan skulle det ikke gå.

Langtfra endda.

»Pludselig kollapsede det hele fuldstændig, og jeg følte ikke, jeg kunne gøre noget rigtigt den dag,« forklarer hun og leder samtalen hen på en beslutning, hun traf, men som hun med garanti aldrig kommer til at træffe igen.

For efter at have brugt roret for aggressivt og foretaget en ulovlig fremdrift blev hun tildelt sit andet gule flag den pågældende dag. Og det resulterede i en chokerende diskvalificering af danskeren, allerede inden tiende sejlads kom i gang.

Derfor var det da også en ulykkelig Anne-Marie Rindom i tårer, som tv-kameraerne fangede i et øjeblik, der nok aldrig bliver glemt.

Seere verden over kunne nemlig overvære den danske sejler bryde helt sammen, og opslugt af gråd kunne hun blot se til, mens konkurrenterne sejlede ud på sidste sejlads.

»Jeg har aldrig grædt så meget i liv, som jeg gjorde den dag. Hvordan kunne jeg smide det hele væk på én dag? Jeg kunne slet ikke være i det,« siger hun og tilføjer:

»Jeg følte jo i det øjeblik, at det var min eneste mulighed for at vinde guld, der glippede dér. Det hele var så overvældende, og mine følelser kammede fuldstændig over.«

Danskeren jubler sammen med sin træner, Piotr Wojewski. Foto: CARLOS BARRIA

Danskeren var grædefærdig og skuffet over sig selv og den fejl, hun netop havde begået, og hun vidste ikke, hvor hun skulle gøre af sig selv:

»Jeg levede ikke op til mine egne forventninger i den situation, og jeg følte ikke, jeg var helt til stede. Det var en 'ud af kroppen'-oplevelse.«

Diskvalificeringen tildelte den knuste dansker 45 point, men normalt ville det ikke betyde det store, da det i Laser Radial-klassen er muligt at fratrække pointene fra det dårligste sejlads.

Problemet var bare, at der tidligere på dagen var sket det, at Anne-Marie Rindom var blevet nummer 26 i det niende sejlads, og derfor kunne hun ikke længere komme uden om en dårlig placering i det samlede pointregnskab.

Men midt i det gigantiske mareridt trøstede hun sig ved én ting.

Hun lå stadig nummer ét inden medaljesejladset, men nu var hun nødt til at grave dybt, da hun følte, hun havde tabt det hele på målstregen.

»Det krævede lange snakke, hvor min træner og jeg pegede fingre ad hinanden, men vi fik talt det hele igennem og lagt en plan for, hvordan jeg kom igen. Jeg var jo stadig i front, og dér var det vigtigt, at jeg ikke gik ud og agerede, som om jeg var slået omkuld,« siger hun.

Blot to dage efter det enorme drama ventede så den afgørende medaljesejlads, der skulle vise sig at blive ekstremt nervepirrende.

Anne-Marie Rindom endte øverst på medaljeskamlen efter en vanvittigt drama. Foto: CARLOS BARRIA

Her viste den danske stjerne dog med en syvendeplads – som var nok til at sikre guldet – at chokket ikke havde sendt hende fuldkommen til tælling.

I stedet kunne hun bryde ud i vanvittig jubel, da hun så sin største drøm gå i opfyldelse.

»Da jeg krydser mållinjen, er det jo ren lettelse. Jeg bliver ramt af en kæmpe følelse af eufori. Men jeg syntes virkelig også, jeg havde fortjent det,« lyder det videre fra OL-guldvinderen.

Med medaljen om halsen kunne hun lykkelig og lettet rejse hjem til Danmark, men selve oplevelsen fra den dramatiske dag på vandet kommer hun aldrig til at slippe.

»Hver gang jeg ser klippet, er det med følelserne uden på tøjet. Jeg får stadig tårer i øjnene, når jeg ser det, og jeg har virkelig ikke lyst til at genopleve det,« fortæller Anne-Marie Rindom og afslutter:

»Jeg glemmer det aldrig.«

