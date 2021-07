Det var hjerteskærende scener, der udspillede sig på vandet, da kvindernes laser radial-klasse blev afviklet fredag.

For kort inden det sidste og 10'ende heat blev den danske stjerne og nummer ét i hele konkurrencen, Anne-Marie Rindom, diskvalificeret for en fejl.

Noget, der efterfølgende fik store konsekvenser for den 30-årige dansker, der ikke heller kunne gøre andet end at bryde ud i gråd.

Hun var fuldstændig sønderknust.

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

For diskvalificeringen betød nemlig, at hun blev tildelt 45 point og samtidig blot kunne se til, mens konkurrenterne tog hul på heatet.

»Jeg får et gult flag mere, men der kommer så en omstart, og så var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg måtte sejle med eller ej. Så jeg valgte at sejle med, men jeg lavede min beslutning om, og det var en fejl, for jeg måtte godt have sejlet med,« sagde Rindom efter den dramatiske oplevelse og tilføjede:



»Så jeg bliver i tvivl og får en straf, man ikke kan trække fra. Det er skuffende... Man er kun et menneske, og de fejl kom på en uheldig dag.«

Med tårerne trillende ned ad kinderne troede hun kortvarigt, at hendes store drøm om OL-guld var bristet, men efter en stor forvirring og en grundig gennemgang af reglerne, viser det sig, at danskeren alligevel kan trække strafpointene fra, da det er hendes dårligste score i konkurrencen.

Og derfor fører Anne-Marie Rindom da også stadig laser radial-klassen, men forspringet er skrumpet markant ind fra 21 til syv point til de resterende forfølgere.



»Jeg er stadig helt i chok over, hvad jeg laver. Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg laver, og det er virkelig, virkelig hårdt. Jeg har bare arbejdet så meget de seneste mange, mange år på at være i så svær en situation. Det viser, at man bare er et menneske, og man laver fejl, og så kommer fejlene på den her vigtige dag,« forklarede hun til den fremmødte presse efter sejladsen.

Rindom har dog stadig muligheden for at hente den guldmedalje, som hun har været i førerposition til det meste af ugen.

Det kan ske, når der søndag er medaljesejlads i bådklassen klokken 8.30, som du kan følge lige live her på bt.dk.

Den samlede stilling inden den afgørende medaljesejlads ser således ud:

Anne-Marie Rindom, 64

Marit Bouwmeester, 71

Josefin Olsson, 79

Sarah Douglas, 82

Emma Plasschaert, 83

I videoen øverst kan du se øjeblikket, hvor det går galt for Anne-Marie Rindom.