1. juni skal danskerne endnu engang afsted mod valgstederne og sætte et kryds, når der skal tages stilling til forsvarsforbeholdet, som Danmark har i EU.

Men for at sikre, at alle stemmesedlerne ender rigtigt i urnerne, skal der mange frivillige kræfter til – og dem mangler Aarhus Kommune lige nu knap 650 af.

»Vi er halvvejs. Vi skal bruge cirka 1300 frivillige i Aarhus. Dagens tal hedder 654, og vi mangler 649,« fortæller Lene Hartig Danielsen, chef for kommunens valgsekretariat.

På de 49 valgsteder, der er i kommunen, skal de frivillige være med til at sikre, at det hele går ordentligt til på valgdagen.

»Det er en lang dag med forskellige opgaver. Der skal tælles stemmesedler op før og efter valghandlingen, der skal markeres vælgere i valglisten, der skal sikres, at borgerne stemmer hemmeligt i fred, og at stemmesedlen kommer i urnen,« forklarer Lene Hartig Danielsen.

Hun forventer dog, at der nok skal nå at komme flere hænder til – opfordringen fra hende er i hvert fald klar:

»For det første skal man gøre det for at gøre en forskel for vores demokrati, for sit lokalområde og for sine medborgere,« siger Lene Hartig Danielsen.



»Det er i virkeligheden ganske fantastisk, at vi lever i et land, hvor helt almindelige mennesker som du og jeg afvikler valget på valgdagen.«

Lige nu ligger antallet af brevstemmer lidt højere i Aarhus Kommune end ved kommunalvalget i november 2021, fortæller Lene Hartig Danielsen.

Derudover er det for tidligt at sammenligne de to afstemninger, siger hun. Men for de frivillige kan det være en fordel at melde sig denne gang.

»Den praktiske opgave er måske lidt nemmere end ved regions- og kommunalvalget, for der er ikke to store stemmesedler denne gang. Så det er på en måde et lidt nemmere valg at prøve kræfter med og en god måde at starte på.«

Vil man være frivillig, kan man læse mere her på kommunens hjemmeside.