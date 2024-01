Hele landet taler om milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, ejer af virksomheden Nordic Waste, der står bag det store jordskred i Ølst, Randers.

Men han er som sunket i jorden. Kun en enkelt pressemeddelelse er det blevet til, mens spørgsmålene hober sig op.

»Vær en mand og vis dit ansigt,« siger den kendte iværksætter og virksomhedsleder Martin Thorborg henvendt til milliardæren.

»Lige her er det altså ikke rigtigt, at den, der lever stiller, lever godt. Offentligheden vil se en person, der rejser sig op, kigger ind i kameraet og fortæller, hvad der sker.«

Torben Østergaard-Nielsen er Danmarks sjetterigeste mand og god for anslået 42 milliarder kroner ifølge Økonomisk Ugebrev. Men som det ser ud nu, er det skatteborgerne, der hænger på langt størstedelen af den kæmpestore milliardregning for oprydningen af forurenet jord.

Nordic Waste erklærede sig konkurs tirsdag, og nu har Randers Kommune hyret folk til at arbejde i døgndrift på at forhindre den efterladte og urene jord i at glide videre ned i Allinge Å.

»Hvis jeg var ham, så havde jeg sgu nok selv taget regningen og betalt,« siger Martin Thorborg.

»Alene for mit og min families ry og rygte og min nattesøvn. Uanset hvem der har ansvaret. Det er små penge for ham.«

Torben Østergaard-Nielsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Alligevel mener Martin Thorborg, at statsminister Mette Frederiksen og resten af regeringen – som har været meget offensive – bør »slå koldt vand i blodet«, før de råber op om, at Torben Østergaard-Nielsen bør punge ud:

»Hver eneste dag kommer der nyt frem. Hvad er op og ned? Hvor meget har han haft med det at gøre? Hvad vidste han? Hvad er myndighedernes ansvar?«

Men køber du argumentet om, at han kan have et moralsk ansvar for at betale, selvom han ikke har et juridisk ansvar?

»Ja, selvfølgelig. Vi lever i et samfund, hvor vi passer på hinanden. Så hvis det viser sig, at han har et ansvar, så synes jeg, han skal sælge et par biler, realisere nogle aktiver og få kontanter op af lommen.«

»You win some, you lose some, ik',« siger Thorborg.