Coronasmitten tårner sig op i hovedstadsområdet, hvor København lige nu er blandt de ti værst ramte kommuner.

Det mærkes blandt andet på skoleområdet, hvor der er indført en række tiltag for at nedbringe smitten blandt børnene.

Ikke desto mindre er 166 skolebørn blevet smittet inden for en uge, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen til B.T.

Blandt andet har 12 elever på Tingbjerg Skole i Københavns Nordvestkvarter fået konstateret covid-19, oplyser forvaltningen.

Smitteudviklinmgen i Tingbjerg har betydet, at Tingbjerg Skjoles omtrent 800 elever ikke må blande sig på vtærs af klasserne og klassetrinene. Den klasseopdelte skoledag er et flere tiltag på skolen, der skal dæmme op for smitten. På billedet ses skoleleder Marco Damgaard i forgrunden. Arkivfoto. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Smitteudviklinmgen i Tingbjerg har betydet, at Tingbjerg Skjoles omtrent 800 elever ikke må blande sig på vtærs af klasserne og klassetrinene. Den klasseopdelte skoledag er et flere tiltag på skolen, der skal dæmme op for smitten. På billedet ses skoleleder Marco Damgaard i forgrunden. Arkivfoto. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Tallene dækker dog kun for perioden 25. oktober til 1. november, hvorfor det både kan være faldet eller steget de sidste par dage.

Tingbjerg Sogn er i forvejen hårdt ramt af coronavirus. Onsdag havde sognet et incidenstal på 1230 smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Tallet dækker over 77 nye smittetilfælde blandt sognets 6259 indbyggere. Heraf er kun omtrent 58 procent færdigvaccinerede, viser tal fra Statens Serum Institut.

Udviklingen i Tingbjerg efterlader dybe panderynker hos Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling fra SF.

»Smitten er bekymrende høj i Tingbjerg, og der er bare en stor gruppe borgere i området, som det er meget svært at nå med de vigtige budskaber om corona. Og det er nu en gang frivilligt, om man vil lade sig vaccinere og teste,« siger hun i en skriftlig kommentar til B.T.

Sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), var i sommer med til at give en hjælpende hånd med at få flere borgere i Tingbjerg vaccineret. Mere end 40 procent af borgerne i området er dog fortsat ikke vaccineret. Foto: Emil Helms Vis mere Sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), var i sommer med til at give en hjælpende hånd med at få flere borgere i Tingbjerg vaccineret. Mere end 40 procent af borgerne i området er dog fortsat ikke vaccineret. Foto: Emil Helms

Som B.T. fortalte i sidste uge har Tingbjerg Skole blandt andet indført klasseopdelt undervisning på tværs af alle klasser og årgange, så eleverne ikke blander sig for meget med hinanden og risikerer at blive smittet.

»Det bekymrer mig, at vi ser flere syge, og at smitten stiger. Det er bekymrende, hvis nogen skal blive alvorligt syge af det her,« lød det blandt andet fra skoleleder Marco Damgaard.

Positivprocenten Tingbjerg Sogn er da også skyhøj. Onsdag lå den lige omkring 11 procent. Til sammenligning var positivprocenten fire procent for hele kommunen, og cirka 1,7 procent på landsplan.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling oplyser, at man fra kommunens side fortsat arbejder tæt sammen med sundhedsmyndighederne om en række tiltag i Tingbjerg.

Disse 6 kommuner har lige nu flest smittede Her ses de ti kommuner i landet med højeste incidenstal. Incidenstallet er antal smittede pr. 100.000 indbyggere i de sidste syv dage. Tallene i parentes er det reelle smittetal. Albertslund: 719 (196) Ishøj: 655 (151) Glostrup: 618 (145) Dragør: 549 (80) Brøndby: 532 (188) Tårnby: 506 (215) Kilde. Statens Serum Institut (03.11.2021)

»Vi har længe haft stort fokus på området. Der er mulighed for at blive testet og vaccineret flere dage om ugen i nærområdet, og skolebørn kan også blive testet hver uge.«

»Vi samarbejder tæt med de lokale aktører i området og har skruet op for kommunikationen til borgerne, for eksempel med sms’er til ikke-vaccinerede og en byrumskampagne med fokus på at lade sig teste og blive hjemme, hvis man har symptomer,« siger Sisse Marie Welling.

Styrelsen for Patientstikkerhed oplyser til B.T., at den seneste uges særlige testindsats i Tingbjerg har betydet, at antallet af test er fordoblet i forhold til normalen i området.

»Dette afspejler sig også i incidensen. Incidensen var i går lidt faldende, og forhåbentlig ser vi, at den i de kommende dage falder yderligere,« skriver styrelsen i et svar til B.T.

Københavns Kommune havde onsdag et incidental på 384 smittede pr. indbyggere, hvilket dækker over 2454 smittetilfælde de sidste syv dage.

Det vil sige, at skolebørn udgør cirka 6,8 procent af den seneste uges smittetilfælde i Københavns Kommune.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark, har 11,5 procent af den københavnske befolkning været smittet med virussen.

Det svarer til i alt 73.727 smittetilfælde.

Der bor cirka 639.000 borgere i Københavns Kommune, og 71,5 procent af dem er færdigvaccinerede, hvilket er lidt mindre end landsgennemsnittet på 75,2 procent.