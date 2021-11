»Kør nu for helvede pænt!«

Sådan lød den klare opfordring i et Facebook-opslag fra arrangørerne bag det enorme biltræf i Odense i weekenden. Alligevel fik politiet dog en hel del sved på panden.

Nu kan Fyns Politi fortælle, at træffet gav så meget ballade, at der måtte indhentes assistance fra to andre politikredse.

Ifølge Anders Brahe, afdelingsleder i operativ færdsel og ATK hos Fyns Politi, så løb der i alt 17 anmeldelser om gaderæs ind fra lørdag aften til tidligt søndag morgen på Fyn.

Flere steder i Odense og på resten af Fyn har man natten til søndag kunne lægge øre til gaderæs og dækafbrænding. Fyns Politi melder om en særdeles travl nat. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Flere steder i Odense og på resten af Fyn har man natten til søndag kunne lægge øre til gaderæs og dækafbrænding. Fyns Politi melder om en særdeles travl nat. Foto: Presse-fotos.dk.

»Vi var ude og have fat i rigtig mange unge mennesker,« fortæller Anders Brahe.

En af meldingerne til politiet lød på, at der på et tidspunkt skulle være samlet op mod 500 biler på en parkeringsplads i Tietgenbyen. Her var der også meldinger om, at seks biler og ATV’er skulle være ved at gøre klar til ræs. På Nyborgvej i Odense var der også meldinger fra borgere, der var urolige for at blive kørt ned på grund af gaderæs, fortæller afdelingslederen.

»Det er altid alvorligt, når nogen vil køre gaderæs, især når det er et offentligt sted, og der er andre mennesker. De tilsidesætter andres sikkerhed,« siger Anders Brahe.

Politiets tilstedeværelse har det dog ofte med at sprede problemet, fortæller han. Senere på aften måtte politiet således også sende patruljer til Tommerup, Langeskov og Ringe samt flere rastepladser på den Vestfynske del af motorvejen E20. Politiet blev også flere steder på Fyn kaldt ud til fjernede vejbump.

På et tidspunkt var der over op mod 500 biler samlet ved Biltema i Odense. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere På et tidspunkt var der over op mod 500 biler samlet ved Biltema i Odense. Foto: Presse-fotos.dk.

Kort før midnat valgte politiet også at inddrage nummerplader fra fem køretøjer i Ringe, der ifølge afdelingslederen ikke var lovlige.

»Vi tolererer ikke den her adfærd,« siger Anders Brahe.

Umiddelbart er der dog ikke faldet nogle sigtelser efter weekendens gaderæs på Fyn, men det kan skyldes, at de stadig er undervejs, fortæller Anders Brahe.

Det er politiets formodning, at træffet, som gaderæsset udsprang fra, er et arrangement lavet i samarbejde mellem grupperingerne ‘Striben Odense’ og ‘Cars and Coffee Aarhus’. Desuden skulle flere udenlandske nummerplader have været en del af træffet. ‘Striben Odense’ beskriver selv arrangementet som »sæsonafslutning« og skriver selv i flere opslag, at arrangementet også havde til formål at hylde en for nylig afdød ung mand, der er en del af miljøet i Aarhus.