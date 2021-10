Natten til søndag var der gang i den på Niels Bohrs Allé ved Tietgenbyen i Odense.

Her var der nemlig arrangeret et ulovligt gaderæs, som politiet opdagede og fik stoppet . Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

»Det er nogle store arrangementer, når de får stablet det her på benene. Uden at kunne sige det med sikkerhed, så tror jeg der er tale om imellem 100 og 200 tilstedeværende, når man tæller både tilskuere og kørere,« siger han.

Politiet modtog anmeldelsen om gaderæset klokken 22.25, men det var opløst, da ordensmagten kom til stedet.

»Vi fik ikke beslaglagt nogle biler, som man ellers ville gøre, hvis man så dem i aktion, og der ville være tale om det, der kaldes vanvidskørsel,« siger Kenneth Taanquist.

Man hører om, at det er svært at få fat i førerne, fordi gaderæs er organiseret med folk, der holder øje, om politiet kommer. Er det noget, du kan bekræfte?

»Ja, det kan jeg godt. Det er meget organiseret på den måde.«

Vagtchefen forklarer desuden, at der også samme nat var et andet gaderæs i Ringe på Fyn, hvor der ligeledes var hundredvis af tilstedeværende. Ligeledes blev der senere på natten klokken 02.24 ringet om endnu et ræs ved Tietgenbyen.