Pricerunner, hvis danske hovedsæde ligger i Nykøbing Falster, er blevet solgt.

Det skriver Pricerunner i en pressemeddelelse, hvor det samtidig offentliggøres, at virksomheden får ny direktør.

Det er den svenske virksomhed Klarna, som har købt Pricerunner.

Prisen er ikke oplyst, men Folketidende.dk erfarer, at der er tale om en pris i omegnen af syv milliarder kroner.

Pricerunners danske direktør Martin Andersen, som har sin daglige gang på kontoret i Nykøbing Falster, bekræfter salget overfor B.T. og skriver i en sms:

»Det er selvfølgelig en fantastisk nyhed for os. Vi er utroligt glade for denne udvikling.«

Pricerunner har skiftet ejer flere gange gennem årene.

I dag er Pricerunner tilstede i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien.

Konceptet er, at man som forbruger kan bruge Pricerunner til at sammenligne priser for en given vare på tværs af webshops.

Pricerunners nye direktør, Mikael Lindahl, siger følgende om de store omvæltninger i virksomheden.

»Det arbejde, vi har lagt i udviklingen af Pricerunner de seneste år, har givet os et perfekt udgangspunkt for hastig vækst. Nu er det tid til at sætte farten op endnu mere og guide resten af verden til de rette produkter og rigtig gode tilbud. Det er globalt behov, og vores ambitioner er store,« lyder det fra Mikale Lindahl i en pressemeddelelse.

Salget betyder ikke noget for Pricerunners placering i Danmark, som fortsat vil være i Nykøbing Falster, bekræfter Martin Andersen overfor Folketidende.dk.