Deltagerne ved lørdagens Racedays-løb i Odense fik lov til at give den fuld gas til glæde for de fremmødte bilfans.

Her fik forskellige bilentusiaster lov til at køre med biler, så hurtigt de ville.

En af dem, der var mødt op for at se det vilde ridt, var 25-årige bilfan Nicklas Traun Lundgren Hansen fra Bogense, som kunne glæde sig over hvinende dæk og lugten af brændt gummi.

Han havde sit kamera med og fangede nogle af de mange biler med sin linse, som man kan se i denne artikel.

Både amerikanerbiler og europæiske biler brændte dæk af lørdag. Foto: Nicklas Traun Lundberg Hansen

Ved gaderæset, der foregik i Tietgenbyen i Odense, var der både ombyggede biler, som ikke får lov til at køre i den almindelige trafik, men også biler, der kan ses ude på gader og stræder på en hverdag.

»Det er fedt, at der er lavet et arrangement, hvor man kan få lov til at køre race lovligt. Her bliver man ikke set som en ballademager,« siger han.

Han kørte dog ikke selv ved arrangementet, selvom han er passioneret bilejer.

Også hans ven fra Nyborg Mikkel Jensen var med ved Racedays.dk, og også han hilser de lovlige gaderæs velkommen.

Også motorcyklister var at finde ved arrangementet. Foto: Nicklas Traun Lundberg Hansen

Mikkel Jensen mener dog ikke, at de vil tage pladsen for de ulovlige ræs, som også køres på Fyn.

»Det er fedt, at folk kan få stillet sit behov ved et lovligt arrangement, men jeg tror ikke, at det kommer til at erstatte ulovlige løb,« siger han.

Det var første gang begge bilentusiaster var med til Racedays, men de regner med at være klar en anden gang, når der bliver afholdt løb.

Privat bruger Nicklas Traun Lundberg Hansen også tid på billeder og biler. Han har nemlig sin Instagram-profil Stance Papi, som man kan se et billede fra her: