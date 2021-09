En helt almindelig cykeltur udviklede sig hurtigt for tre unge drenge på 15 år lørdag eftermiddag i den fynske by Aarup, der ligger vest for Odense.

Her opdagede de nemlig en løs hund, der løb langs åen i Aarup, og ikke langt fra hunden flød en bevidstløs ung kvinde på 20 år rundt i vandet.

De unge drenge handlede hurtigt og fik trukket den 20-årige kvinde op ad vandet. De ringede derefter til alarmcentralen, og den unge kvinde blev hurtigt fragtet til Odense Universitetshospital.

Og fordi de tre unge drenge handlede så hurtigt, er de nu blevet indstillet til en dusør.

»De tre unge drenge er medvirkende til, at den 20-årige kvinde er i live. Fordi de handlede hurtigt, kom hun tids nok til OUH, hvor hun stadig befinder sig,« fortæller Vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck til B.T. Odense.

Vagtchefen oplyser i den forbindelse, at den 20-årige kvindes tilstand er stabil.

»Selvom det selvfølgelig er en ulykkelig omstændighed, så er det jo en fantastisk historie, at tre så unge drenge handler helt efter bogen,« siger Milan Holck.

Fyns Politi oplyser desuden, at den unge kvinde formentlig er havnet i åen som følge af et epileptisk anfald.