To lørdage i september vil Storebæltsbroen have et noget andet udtryk end sædvanligt.

To sportsbegivenheder står nemlig til at blive afviklet – et halvmaraton og et cykelløb – og derfor opfordrer Sund & Bælt, som driver broen, trafikanter, der havde tænkt sig at krydse Storebæltsbroen de respektive dage, om at tage hjemmefra i god tid, hvis man ikke ønsker forsinkelse.

Det skriver Sund & Bælt på sin hjemmeside samt sociale medier.

Det drejer sig om de to lørdage 4. og 11. september, hvor broen bliver indskrænket og hastigheden reduceret.

»Vi ønsker at informere i god tid, så vores kunder har mulighed for at være orienteret om de her to arrangementer. Det betyder, man har mulighed for at planlægge sin rejse – enten til et andet tidspunkt – eller så man kører hjemmefra i god tid, for der kan opstå ekstra rejsetid over broen,« siger Lene Gebauer Thomsen, der er kommunikationschef for Sund & Bælt, til TV 2 Øst.

Første sportslige arrangement er cykelløbet Aarhus-Odense-København, der afholdes 4. september.

Denne dag er det kun trafikken i retningen mod Sjælland, der er påvirket. Her bliver et spor lukket for trafik, hvor det andet spor reduceres i hastighed til 80 kilometer i timen.

Blot en uge efter er det så Broløbet Storebælt, der skal afvikles for ottende gang i broens 23 årige historie.

Her lukkes hele strækningen fra Halskov til Knudshoved, således bilerne kører i begge retninger på den anden side af broen. Også her vil hastighedsgrænsen blive reduceret til 80 kilometer i timen.

Trafikomlægningen varer hele eftermiddagen og vil blive normaliseret igen ved 19.30-tiden.