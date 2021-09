»Fordi du er trans.«

Sådan lyder beskeden ifølge 21-årige Jaz De Guzman, da hun natten til torsdag forsøger at komme ind på The Old Irish Pub i København og bliver afvist.

Sammen med tre venner står hun omkring klokken 3 natten til torsdag i kø til The Old Irish Pub på Vesterbrogade.

Men da hendes tre venner forsvinder ind ad døren til baren, bliver hun selv nægtet adgang med henvisning til sin kønsidentitet, fortæller hun.

Har du oplevet at blive afvist på en bar/natklub på grund af din kønsidentitet, seksualitet, hudfarve eller andet? Så send en mail til cejd@bt.dk eller pgja@bt.dk

Hun forklarer, at hun viser sit ID, hvor der står hendes navn og er hendes drengebillede på, hvorefter vagten går over til en anden vagt for at spørge, om hun må komme ind. Herefter vender vagten tilbage til Jaz De Guzman med besked om, at hun ikke er velkommen.

»Jeg spurgte 'hvorfor?' Han siger: 'Fordi du er trans'.«

Dørmanden begrunder det med, at der er sket 'så mange ting før på grund af transkønnede på Old Irish'.

»Jeg ved ikke, hvad de har oplevet tidligere, men jeg blev virkelig rystet og helt mundlam. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke,« fortæller Jaz De Guzman.

Har du oplevet at blive uretmæssigt afvist på en bar eller natklub?

Jaz De Guzmans ven Rasmus Fabricius, der er en af de tre venner, som stod i kø til The Old Irish Pub sammen med Jaz De Guzman, bekræfter forløbet.

»Jeg spørger dørmanden: 'Hvad er det, du står og siger til mig og til hende? Det mener du da ikke?'«

Men det resulterer i, at dørmanden endnu en gang gentager, at Jaz De Guzman ikke er velkommen, fordi The Old Irish Pub har 'problemer med transpersoner', fortæller 43-årige Rasmus Fabricius, der er chokeret over oplevelsen.

Efterfølgende beslutter Rasmus Fabricius og de andre i selskabet at gå hjem.

»Det er slet ikke okay. Hun gør ingen fortræd. Men jeg kan heller ikke rigtig gøre noget i situationen,« fortæller Rasmus Fabricius og uddyber:

»En afvisning er jo en afvisning, men jeg står op for mine venner og bekendte, og selvom vi andre sagtens kan gå ind, så vælger vi ikke at gøre det for at vise, at det ikke er i orden.«

Også Christian-Sebastian Lauritsen overværede episoden – dog i en afstand, hvor han ikke kunne høre, hvad der blev sagt.

»Jaz prøver at komme ind, bliver afvist, bliver enormt fortørnet og går vredt væk fra dørmændene,« fortæller han og fortsætter:

»Det første, hun siger, da hun sætter sig ned, der, hvor jeg sidder, er: 'Jeg har lige fået at vide, jeg ikke må komme ind på Old Irish, fordi jeg er transkønnet.'«

Jaz De Guzman tog dette billede på aftenen, hvor episoden skete. Foto: Privat. Vis mere Jaz De Guzman tog dette billede på aftenen, hvor episoden skete. Foto: Privat.

Jaz De Guzman tager kort efter episoden videre til en bar i nærheden, hvor hun mødes med en anden vennegruppe. Da hun fortæller om sin oplevelse, foreslår Jaz De Guzmans venner, at de forsøger igen.

Derfor følger de hende tilbage til The Old Irish Pub, men endnu en gang får Jaz De Guzman afslag i døren.

»En af mine veninder taler med en af dørmændene og spørger, hvorfor jeg ikke må komme ind, men de gentager, at jeg ikke må komme ind, fordi jeg er trans, og siger, at jeg 'bare skal skride'.«

Alt i alt forsøger Jaz De Guzman at komme ind på baren tre gange. Sidste gang får hun at vide, at hun ikke må komme ind på grund af sin 'attitude'.

De gentagne afslag får Jaz De Guzmans veninde til at tilkalde politiet.

»Jeg fortalte politiet min side af sagen, og de snakkede med dørmanden. Til sidst fik de mit CPR-nummer og sagde, at hvis det skete igen, havde de noteret mit navn.«

Selvsamme bar postede 12. august et Facebook-opslag i forbindelse med Pride, hvor de meddelte, at pubben i den anledning ville være pyntet op, og at de 'glæder sig til en uge fyldt med hyggelige stunder'.

Derfor undrer det Jaz De Guzman ekstra meget, at hun blev afvist.

»Jeg kan jo se på The Old Irishs Facebook-side, at de lige har været med i Priden, og det gør, at det giver endnu mindre mening, at jeg ikke må komme ind, fordi jeg er trans,« fortæller Jaz De Guzman.

Politiet bekræfter over for B.T., at en patrulje natten til torsdag har været til stede ved The Old Irish Pub på Vesterbrogade i forbindelse med en 'uoverensstemmelse mellem to gæster og restaurationen'.

The Old Irish Pub ønsker på nuværende tidspunkt ikke at stille op til interview, men bekræfter, at der har været en episode på stedet, og skriver i en mail til B.T.:

»Vi vil gerne understrege, at The Old Irish Pub ikke tolererer nogen form for diskrimination. Vi er ved at undersøge den omtalte episode, og vi afdækker forløbet sammen med de involverede parter. Derefter vil vi tage stilling til de næste skridt.«

Det fulde svar kan læses i bunden af artiklen.

Jaz De Guzman har tidligere hørt om lignende episoder i København i medierne og mellem venner i transmiljøet, men hun har aldrig selv oplevet diskrimination på grund af sin kønsidentitet i det halvandet år, hun har boet i byen.

Dagen derpå er hun derfor stadig rystet over episoden:

»Den her oplevelse gør mig så ked af det. Det er helt uacceptabelt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, og det gør mig sur, at det sker.«

The Old Irish Pub oplyser fredag aften til B.T., at de har valgt at opsige samarbejdet med den pågældende dørmand.