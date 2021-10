Det må i sandhed siges at have været en travl nat for Fyns Politi natten til søndag. Faktisk så travl, at man endnu ikke har kunne skabe sig et overblik over, præcis hvor travl natten har været.

Lørdag aften mødtes nemlig foreningen Striben, som er kendt for blandt andet at arrangere gaderæs, ved Biltema i Odense. Og herfra gik det altså løs.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til B.T. søndag morgen.

»Man må sige, at vi har haft en særdeles travl nat, hvor der har været rigeligt at se til. Der har flere steder på Fyn været en masse sager, som vi slet ikke har haft mulighed for at få et samlet overblik over endnu,« siger Steen Nyland og tilføjer:

»Mange af sagerne står stadig blot noteret på politiets notesbøger, og der skal derfor først skrives rapporter på dem.«

Vagtchefen kan dog oplyse, at alle sagerne drejer sig om vild kørsel i biler, gaderæs og dækafbrænding.

»Vi har været til stede ved flere gaderæs i Odense, Langeskov, Ringe og Middelfart i løbet af natten. Flere af stederne er der også lavet dækafbrænding,« siger vagtchefen.

Hos Fyns Politi regner man med, at de mange gaderæs og dækafbrændinger alle sammen tager sit afsæt i forsamlingen på Biltemas parkeringsplads i Odense, hvor der på et tidspunkt var samlet over 350 biler.

»Det er ikke ligefrem fordi de personer, vi har stoppet i løbet af natten, har bekræftet, at de alle stammer fra Stribens forsamling, men andet ville næsten være underligt,« siger Steen Nyland.

Efter forsamlingen ved Biltema valgte de mange biler altså at køre ind i Odense midtby og ud på resten af Fyn for at vise deres køretøjer frem.

På et tidspunkt var der over 350 biler samlet ved Biltema i Odense. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere På et tidspunkt var der over 350 biler samlet ved Biltema i Odense. Foto: Presse-fotos.dk.

»Det er jo det, der er det primære formål. At vise sig selv og sin bil frem,« afslutter vagtchefen.

Inden de mange fremmødte bilister kørte ind i Odense midtby og rundt på resten af Fyn, holdt de et minuts stilhed efterfulgt af en masse motorstøj for en afdød i træf-miljøet.