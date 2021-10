Det er dagen derpå, efter et voldsomt slagsmål, hvor en uskyldig mand blev stukket med kniv, brød ud i den odenseanske forstad Bolbro.

Politiet oplyser fredag, at de på nuværende tidspunkt har fire anholdte, men stadig er i gang med at klarlægge, hvad der er sket.

»Vi har fire anholdte, og jeg kan bekræfte, at der er tyskere blandt dem,« siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss, da B.T. spørger til rygtet.

Ved sammenstødet greb en lokal forretningsdrivende ind for at prøve at stoppe slagsmålet, og det var altså her, at tingene eskalerede.

Poltiet skærmede området, hvor forbrydelsen fandt sted, af, så de kunne sikre beviser.

Vedkommende blev nemlig snittet i baglåret, og han måtte efterfølgende fragtes til Odense Universitetshospital, hvor han blev behandlet for sine skader.

Torsdag aften understregede politiet, at manden, der blev ramt af knivstik, intet havde med konflikten at gøre. Han forsøgte blot at forhindre, at situationen eskalerede.

Vagtchef Henrik Strauss siger, at politiet ikke kan bekræfte, at der har været flere end det ene stikvåben involveret i slagsmålet, som brød ud ved 21-tiden ved Hauges Plads i Bolbro.

B.T. har været i kontakt med flere kilder i området, som alle samstemmende siger, at de er utrygge ved forholdene i bydelen. Ingen af dem har ønsket at stå frem med navn af samme årsag.

»Jeg kan da godt forstå, hvis folk føler sig utrygge efter sådan en episode, men jeg kan sige, at almindelige mennesker ikke behøver at bekymre sig,« siger vagtchefen.

Han vil ikke kommentere på, om de er tættere på at finde ud af, hvem der førte kniven under slagsmålet.

Torsdag blev det oplyst, at manden, som var blevet snittet, ikke var i alvorlig fare på grund af hans skader. En episode, der bliver efterforsket som kvalificeret vold.

Slagsmålet medførte stort postyr i området, og politiet kørte torsdag til stedet med en hel række patruljevogne. Her fik ordensmagten hurtigt sat tape op og sikret beviser.

Et helt hold af betjente blev sat i arbejde ved Hauges Plads sent torsdag aften, efter der var udbrudt slagsmål.

Man kunne derudover også se, at flere personer blev kørt væk fra området. Politiet brugte desuden de såkaldte dna-dragter, som formodede involverede i slagsmålet blev iført med henblik på at sikre eventuelle beviser.

Fra officiel side oplyses det, at man mener, der var omkring ti til 15 mennesker involveret i slagsmålet. Politiet oplyser dog ikke, hvor mange af de anholdte, der er tyske statsborgere.

Vagtchef Henrik Strauss siger videre, at man ikke mener, at det store slagsmål handler om noget banderelateret.

»Det er vores klare overbevisning, at der ikke er tale om noget, der har med bander at gøre.«

Kender I nogle af de involverede fra tidligere forhold?

»Jeg kan desværre ikke kommentere på, om dem, vi efterforsker i forbindelse med den her sag, er nogen, vi kender fra tidligere,« siger vagtchefen.

Politiet var også i Bolbro med deres hunde for at indsamle beviser, og der kunne ses op imod ti uniformsklædte betjente ved pladsen, der ligger på Middelfartvej.