Sagen om den tidligere formand for Konservative Studerende, Kim Risbjerg Madsens, mulige svindel vokser.

Som B.T. allerede har beskrevet, overførte han i sin tid som landsformand i 2018-2020 samlet 243.980 kroner fra Konservative Studerendes konto til sig selv uden at aflevere bilag, der kunne godtgøre, at der lå relevante udgifter bag.

Men sagen er større endnu.

Han er derudover også mistænkt for svindel med penge fra lokalafdelingen Konservative Studenter Aarhus. Tilbage i 2019 og 2020 skulle han have overført store beløb til sine private konti uden at aflevere gyldige bilag.

Det fremgår af en politianmeldelse fra Det Konservative Folkeparti til Østjyllands Politi, som efterforsker sagen.

Det er efter en gennemgang af kontoudtog og bilag i sagen, at Det Konservative Folkeparti er nået frem til, at Kim Risbjerg Madsen i 2020 – efter sin afgang som formand – manglede at aflevere gyldige bilag for overførsler på i alt 148.602 kroner fra Konservative Studenter Aarhus.

Lagt sammen med den potentielle svindel i Konservative Studerende er der altså mistanke om, at han har svindlet for næsten 400.000 kroner.

»Samlet set har Kim Risbjerg Madsen i både Konservative Studenter Aarhus og Konservative Studerendes Landsforening foretaget mistænkelige dispositioner for i alt 392.582,38 kroner,« skriver Det Konservative Folkepartis advokat, Niels Gade-Jacobsen, til Østjyllands Politi i politianmeldelsen fra 2020.

Det Konservative Folkeparti politianmeldte Kim Risbjerg Madsen efter forgæves at have forsøgt at få ham til at aflevere de manglende bilag.

Og ikke nok med det: Blandt de bilag, som han faktisk afleverede, var der flere, der ikke kunne godkendes.

Kim Risbjerg Madsen, læser økonomi og er ny formand for Konservative Studenter på Aarhus Universitet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Foto: Pedersen Mikkel Berg/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Risbjerg Madsen, læser økonomi og er ny formand for Konservative Studenter på Aarhus Universitet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Foto: Pedersen Mikkel Berg/Ritzau Scanpix

»Samtidig har det også kunnet konstateres, at Kim Risbjerg Madsen ved flere lejligheder har de samme bilag som dokumentation i begge foreninger – i flere tilfælde ovenikøbet bilag fra andre medlemmer af foreningen,« skriver Det Konservative Folkeparti i politianmeldelsen.

Østjyllands Politi oplyser, at en mand er sigtet i sagen.

Kim Risbjerg Madsen afviser at udtale sig:

»Straffesager afgøres på baggrund af politiets efterforskning og eventuelt efter en retslig behandling. Ikke i medierne,« skriver Risbjerg Madsens advokat, Jan Schneider, i en mail.

Ifølge Jan Schneider er dele af sagen afsluttet og påtaleopgivet, men han afviser at fortælle, hvilke dele af sagen, der er tale om. Politiet vil hverken be- eller afkræfte oplysningen.

Hvem er Konservative Studerende? Konservative studerende er en landsdækkende studenterpolitisk organisation, der samler en bred kam af borgerlige studerende på tværs af forskellige blå partier. Organisationen har lokalafdelinger på landets universiteter, som stiller kandidater op til universitetsvalgene.

Konservative Studerende har fået sine penge gennem donationer, medlemskontingenter og tilskud fra de offentlige tipsmidler uddelt af Dansk Ungdoms Fællesråd.

På grund af de manglende bilag har Dansk Ungdoms Fællesråd krævet en tilbagebetaling på 84.428 kroner af foreningens tilskud i 2019. Første rate af tilbagebetalingen fandt sted i slutningen af december.

Når det kommer til lokalafdelingen i Aarhus, er mange af foreningens penge kommet fra Aarhus Universitet.

Universitetet har dog ikke fremsat krav om tilbagebetaling.

»Aarhus Universitet udbetaler hvert år støtte til blandt andet de studenterforeninger, som stiller op til bestyrelsesvalg, og i 2019 udbetalte universitetet 256.000 kroner som støtte til Konservative Studerendes aktiviteter,« skriver universitetets juridiske chef, Steen Dahl Pedersen, og fortsætter:

»Universitetet har fået en redegørelse for de konkrete aktiviteter, som var blevet gennemført – svarende til det aftalte. Redegørelsen gav ikke anledning til yderligere skridt. Derfor er vi af den opfattelse, at Aarhus Universitet ikke har et økonomisk mellemværende med KS.«