Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, er død efter en hjerneblødning.

Det oplyser Det Konservative Folkeparti.

»Det er med sorg, at jeg må skrive til jer, at vores formand, Søren Pape Poulsen, i dag kl. 13.13 er afgået ved døden,« skriver Søren Vandsø, generalsekretær i Det Konservative Folkeparti på partiets hjemmeside.

Søren Pape Poulsen fik et ildebefindende fredag på et hovedbestyrelsesmøde i Det Konservative Folkeparti i Vejen.

Det viste sig på tragisk vis, at hans liv ikke stod til at redde, selvom han blev kørt til Odense Universitetshospital.

»Alle, der har været så heldige at kende Søren, ved, at han var et omsorgsfuldt menneske. Det kunne de fleste endda mærke, selvom de bare havde mødt ham kort. Han tænkte altid på andre først. Og så elskede han vores parti,« skriver Søren Vandsø og fortsætter:

»Han faldt om midt i det, han havde viet sit liv til. Det politiske liv, der skulle skabe et bedre liv for os andre. Han var ved at orientere os om ældrepolitik og udenrigspolitiske betragtninger, og det sidste han oplevede, var et stort bifald fra sine partifæller.«

»Vi vil savne Søren, som med sin tålmodighed, lyse sind, politiske sans og dybe forståelse for andre mennesker gjorde vores liv bedre. Han forlader os alt for tidligt og efterlader et ufatteligt savn,« skriver Søren Vandsø

Søren Pape Poulsen blev 52 år gammel.

I 2014 blev Søren Pape Poulsen formand for Det Konservative Folkeparti, og året efter blev han valgt til Folketinget.

Før det var han borgmester i Viborg.

Han tjente som justitsminister i perioden 2016 til 2019, hvor Lars Løkke Rasmussen var statsminister.

Han meldte sig som statsministerkandidat op til folketingsvalget i 2022. Valget endte dog som bekendt med en regering mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.