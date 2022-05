Træsko, gummistøvler eller sandaler. Det hele forsvinder, for forbryderen er ikke kræsen.

De sidste par uger har en serieforbryder nemlig været på spil i boligområdet Dalvangen i Højbjerg – og vedkommende er udelukkende på jagt efter sko.

For lader man et par træsko stå på trappestenen om aftenen, er den ene formentlig forsvundet morgenen efter. Det har beboerne i området lært på den hårde måde.

Skoene dukker ofte op igen – spredt rundt i området i en radius af en til to kilometer.

Det fortæller beboer i området Lise Degn, der har indgående kendskab til tyven.

»Det hele startede for to år siden. Der opdagede vi første gang, at der begyndte at ligge fodtøj rundt omkring,« fortæller hun til B.T.

Ræven har også fået fingrene i en bold. Foto: Privatfoto Vis mere Ræven har også fået fingrene i en bold. Foto: Privatfoto

Det er ikke en hvilken som helst tyv, der er på spil igen i år – faktisk er de overbevist om, at tyven tager skikkelse i form af en ræv, der holder til i området.

»Nu er rævemor begyndt at samle fodtøj igen, så vi finder det rundt omkring i folks haver.«

»Hvis en håndværker, en løber eller en, der har været i haven, lige stiller sine sko udenfor ved bagdøren, så bliver den ene snuppet – kun den ene,« forklarer hun.

Om det er skoenes lugt, der tiltrækker ræven, ved naboerne ikke – men det er ikke ualmindelig adfærd, har de læst sig til.

Lise Degn er ikke selv endnu blevet offer for tyven, men noget tyder på, at man skal være ekstra påpasselig – for ræven er lusket.

»Den er så fræk, for den er også gået ind i folks bryggers og har hentet sko.«

Hun har derfor sat en plastikkasse op ude ved fortovet, hvor naboerne smider de stjålne sko i, når de finder dem rundt omkring i området.

Da ræven sidst var på spil i 2020, stjal den så mange sko, at de næsten kunne fylde en hel hyndeboks op med tyvekosterne.

Kassen med fundne sko, som Lise Degn har stillet ud til fortovet. Foto: Privatfoto Vis mere Kassen med fundne sko, som Lise Degn har stillet ud til fortovet. Foto: Privatfoto

Da Lise Degn tjekker dagens fangst ved fortovskanten, er der blandt andet både en gummistøvle og havesko i kassen. Og selvom ræven har små unger i øjeblikket, er skoene altid intakte og aldrig gnavet i stykker.

»Vi synes, det er hyggeligt at have dem herude trods alt,« siger Lise Degn afslutningsvis.