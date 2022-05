Planerne om et nyt højhusbyggeri på 27 etager på Frederiks Plads i det centrale Aarhus har den seneste tid vakt stor debat – blandt andet fordi borgmester Jacob Bundsgaard (S) beskyldes for at have indgået en aftale 'under bordet' med bygherre på projektet.

Onsdag skal borgmesteren i krydsild i byrådssalen i Aarhus.

Aftalen lød ifølge bygherre Bricks A/S på, at de ikke behøvede at etablere almene boliger i byggeriet – samtidig ville bygherren blandt andet give en donation på to millioner kroner i gave til 'kulkransporet'.

Kulkransporet er en broforbindelse, der skal forbinde Sydhavnen med Frederiks Plads og trække mennesker til området.

Et flertal i byrådet sendte i begyndelsen af april det foreslåede byggeri tilbage til Teknik og Miljø, fordi man ville have revurderet mulighederne for almene boliger i lokalplanen. Noget, som bygherre på projektet mener, er i strid med en aftale med blandt andre borgmesteren.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har nu valgt at droppe de nuværende planer for byggeriet og dermed takke nej til milliongaven, blandt andet fordi man er kommet i tvivl om den juridiske holdbarhed.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Til avisen fortæller direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding, at de starter helt forfra med en ny lokalplan, efter byrådet har afvist lokalplanforslag nr. 1144. Dermed falder den udbygningsaftale, der var indgået i forbindelse med det tidligere lokalplanforslag, bort.

Han forklarer blandt andet, at broen er blevet finansieret fra anden side, og samtidig er man altså kommet i tvivl om, hvorvidt en donation rent juridisk kan være en del af en udbygningsaftale.

Til JP Aarhus har administrerende direktør i Bricks A/S, Martin Busk, tidligere fortalt, at han mener, der er indgået aftale med tidligere teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) og med borgmester Jacob Bundsgaard om, at der ikke kom krav om almene boliger på Frederiks Plads.

Borgmester Jacob Bundsgaard afviser pure, at der skulle være indgået nogen form for aftale.

Onsdag skal borgmesteren til byrådsmødet forholde sig til kritiske spørgsmål om sagen fra politisk leder af Dansk Folkepartis byrådsgruppe Jakob Søgaard Clausen.

I en forespørgsel beder han blandt andet borgmesteren redegøre for, hvor mange møder borgmesteren har afholdt med bygherre vedrørende lokalplan 1144.

Derudover vil Jakob Søgaard Clausen have svar på, om borgmesteren var bevidst om bygherrens tilbud og om, hvorvidt der var indgået aftale om at undlade almene boliger i projektet mod, at bygherre gav et tilskud til kulkransporet.

Han uddyber over for B.T.:

»Jeg vil have klarlagt, hvad det er for nogle aftaler, borgmesteren laver med bygherrer i Aarhus bag lukkede døre. Det ser ud til, at der er lavet en aftale om, at der ikke skulle være almene boliger i projektet. Det afviser han. Nu beder jeg ham svare på, hvad hans opfattelse er.«

Kan der ikke være tale om misforståelser?

»Det har jeg svært ved at tro på. Det er en af Socialdemokratiets mærkesager, at der kommer flere almene boliger i Aarhus, så jeg tænker ikke, at man holder møder med centrale bygherrer uden at sige, at det er et ønske, man har. Det er hyklerisk, hvis man bag lukkede døre over for bygherre siger én ting og udadtil siger noget andet.«