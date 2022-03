Natten til tirsdag mistede 21-årige Søren Koch fra Tranbjerg livet, da han blev et tilfældigt offer for, hvad politiet vurderer er en bandekonflikt mellem grupperinger fra Rosenhøj og Brabrand i Aarhus.

Nu sætter familien for første gang ord på den tragiske hændelse.

»Kære samfund, kære verden. I sidste uge mistede vi vores Søren. Søren blev fundet skuddræbt i sin bil natten til tirsdag 8. marts i 8260 Viby J. Alle skal vide, at Søren ingen relationer til miljøer med våben har!«

»Alle skal vide, at Søren uheldigvis og på meget tragisk vis befandt sig i lyskrydset i sin bil, hvor han blot holdt for rødt. Han blev skudt og dræbt i sin bil på åben gade! Søren var simpelthen på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt!«

Sådan lyder det i et rørende Facebook-opslag, som Søren Kochs familie mandag har delt på Facebook. B.T. har fået tilladelse til at bringe citater fra opslaget.

»Ingenting kan få vores Søren tilbage. Ingenting kan få hændelsen til at give mening. Ingenting kan retfærdiggøre familiens tab af Søren,« lyder det endvidere.

Søren Koch blev natten til tirsdag 8. marts klokken 01:11 fundet skuddræbt i sin bil i krydset i Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J.

Det var en politipatrulje, som var ude på anden opgave, der fandt Søren Koch.

Som et forsøg på at give lys i en svær tid, har personer tæt på Søren Koch og hans familie startet en indsamling.

»Vi har startet en indsamling til Sørens nærmeste familie: Indsamlingen skal ses som kærlige tanker til familien i en svær tid, hvor alt står stille,« lyder det i opslaget.

Søren Koch havde sin daglige gang på VIA University Collge i Aarhus, hvor han netop var startet på uddannelsen som bygningskonstruktør.

Her blev der torsdag 10. marts hold et minuts stilhed for at mindes Søren Koch.

»Det er så forfærdeligt og dybt, dybt tragisk,« siger uddannelsesdekan for byggeriuddannelserne på VIA, Lotte Møller Larsen.

Af barndomsvenner, gamle arbejdsgivere og medstuderende bliver Søren Koch beskrevet som højtråbende og altid fyldt med energi, men samtidig også et af de rareste mennesker.

»Det er stadig helt uvirkeligt, at han ikke er her mere. Jeg har efterhånden kendt ham i lang tid, og han var en nær ven,« siger Mads German, der har været venner med den 21-årige, lyshårede, unge mand siden barnsben, hvor de begge gik på Tranbjergskolen.

»Han var en knægt, der altid var glad og gang i. Han var højtråbende, men på en god måde. Man kunne ikke undgå at lægge mærke til ham,« siger han og fortsætter:

»Han var altid meget omsorgsfuld og villig til at hjælpe en, lige meget hvad det drejede sig om. Han var et af de rareste mennesker, jeg kender. Han var virkelig et vidunderligt og mærkværdigt mennesker, som jeg aldrig vil komme til at glemme.«

Politiet arbejder fortsat på højtryk for at finde ud af, hvorfor 21-årige Søren Koch skulle dø.

Her søger de blandt andet oplysninger om sølvgrå bil, der blev fundet udbrændt få kilometer fra gerningsstedet.

Samtidig bad politiet lørdag borgere og virksomhedsejere i Rosenhøj, Viby, Stavtrup, Brabrand, Årslev og Harlev om at sikre videoovervågning fra 4. marts til tirsdag 8. marts.

Fredag 11. marts meddelte Østjyllands Politi, at de har oprettet visitationszoner i Aarhus. Det gælder i de to afgrænsede områder i Rosenhøj og Brabrand.

»Det er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne. Natten til tirsdag blev en 21-årig mand dræbt af skud, da han kom kørende i sin bil i Viby, og det tyder desværre på, at han var et uskyldigt offer, der tilfældigt blev ramt. Derudover har vores betjente ved flere lejligheder fundet våben i Rosenhøj og Brabrand, og der har været flere voldelige hændelser,« sagde chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i forbindelse med oprettelsen af visitationszonerne.

Der er endnu ingen anholdte i sagen.