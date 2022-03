Den 21-årige mand fra Tranbjerg, som natten til onsdag mistede livet, da han som et – formentligt tilfældigt offer – blev skudt i sin bil i Viby J, efterlader sig en stor omgangskreds i sorg.

Barndomsvenner, gamle arbejdsgivere og medstuderende. Alle er i chok over tabet af den ellers glade, hårdtarbejdende og betænksomme unge mand, som var udlært elektriker og netop startet på uddannelsen som bygningskonstruktør på VIA University College i Aarhus.

»Det er stadig helt uvirkeligt, at han ikke er her mere. Jeg har efterhånden kendt ham i lang tid, og han var en nær ven,« siger Mads German, der har været venner med den 21-årige, lyshårede, unge mand siden barnsben, hvor de begge gik på Tranbjergskolen.

Ifølge Mads German var den 21-årige, som B.T. efter familiens ønske ikke nævner navnet på, højtråbende og altid fyldt med energi, men samtidig også et af de rareste mennesker, som han kender.

»Han var en knægt, der altid var glad og gang i. Han var højtråbende, men på en god måde. Man kunne ikke undgå at lægge mærke til ham,« siger han og fortsætter:

»Han var altid meget omsorgsfuld og villig til at hjælpe en, lige meget hvad det drejede sig om. Han var et af de rareste mennesker, jeg kender. Han var virkelig et vidunderligt og mærkværdigt mennesker, som jeg aldrig vil komme til at glemme.«

B.T. har været i kontakt med en håndfuld af hans andre venner, som også kun har positive ting at sige om den unge mand – heriblandt Mohammed Aamer Sawid, der også har kendt ham siden folkeskolen.

»Han var sød, venlig, betænksom og en god ven og kæreste,« siger han til B.T.

Derfor er de også af samme opfattelse som politiet. At deres 21-årige ven ingen forbindelse hverken havde til bander eller kriminalitet, og derfor må være blevet et tilfældigt offer for et skyderi.

»Han er nok en af de sidste personer, jeg kender, der kunne være indblandet i noget i den stil,« siger Mads German, der er helt overbevist om, at han blot må have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, da han natten mellemmandag og tirsdag omkring klokken 01.11 mistede livet i krydset mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd i Viby J.

På hans tidligere arbejdsplads, hvor han blev udlært elektriker, før han startede på VIA University College, er de af den helt samme opfattelse.

»Han var en almindelig, vellidt og velfungerende fyr. Der er intet, der peger i retning af, at han skulle have relationer til hverken bander, rockermiljøet eller kriminalitet i det hele taget. Han var en super fyr,« siger Michael Valbæk, der ejer elinstallationsfirmaet Keld Valbæk, hvor den 21-årige arbejdede indtil for knap et år siden.

Også på VIA University College, havde de et godt indtryk af den 21-årige, som begyndte på uddannelsen som bygningskonstruktør den 1. februar i år.

»Det er så forfærdeligt og dybt, dybt tragisk,« lød det torsdag fra uddannelsesdekan for byggeriuddannelserne på VIA, Lotte Møller Larsen, der blandt andet beskriver den unge mand som værende punktlig og en der altid kom til undervisningen.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen, men hører fortsat gerne fra vidner, som har set noget før, under eller efter drabet.

B.T. har været i kontakt med familien til den 21-årige, men de ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.