Østjyllands Politi beder nu borgere og virksomhedsejere i Rosenhøj, Viby, Stavtrup, Brabrand, Årslev og Harlev om at sikre videoovervågning fra sidste fredag til tirsdag i denne uge.

Det sker som et led i efterforskningen af drabet på en 21-årig uskyldig mand, der natten til tirsdag blev skudt, da han kom kørende i sin bil i Rosenhøj.



»Vi arbejder på at kortlægge gerningsmændenes færden i dagene før drabet, under drabet og umiddelbart efter drabet, og derfor har vi brug for hjælp fra alle de borgere og butiks- og virksomhedsejere, som har videoovervågning udenfor.«

»Vi har allerede indsamlet en del materiale, men vi har for brug for endnu mere, og vi har sat efterforskere af til at gennemgå alle relevante videoer,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Hvis du har bopæl eller virksomhed i Rosenhøj, Viby, Stavtrup, Brabrand, Årslev eller Harlev, og du ikke er blevet kontaktet af politiet, beder Østjyllands Politi dig om at sikre din videoovervågning fra fredag 4. marts klokken 15.00 og frem til 8. marts kl. 05.00.

Du skal ikke selv se overvågningen igennem, men blot sikre materialet og informere politiet via tlf. 114, oplyser politiet.

Politiet oplyser i øvrigt, at de allerede har fundet noget overvågning, der viser en bil, der formentligt er blevet brugt i forbindelse med drabet, og som efterfølgende blev fundet sat i brand i Viby på Ormslevvej, hvor vejen munder ud i vestlig retning – tæt på Høskov.



Der er tale om en sølvgrå VW Golf Variant 2,0 fra 2005. Den havde malet koksgrå rende langs paneler og skærmkanter.

Det er denne bil, politiet formoder kan have relation til drabet. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Det er denne bil, politiet formoder kan have relation til drabet. Foto: Østjyllands Politi

Bilen blev 1. februar stjålet på en adresse i Låsby, og efterforskningen har vist, at den efterfølgende fra omkring medio februar formentligt har holdt på en p-plads på Karensvej i Brabrand.

På gerningsnatten havde bilen nummerpladen HG36244, men inden da kan den stået med en anden nummerplade eller helt uden.



Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med borgere, som har set bilen holde eller køre rundt i Brabrand – eller et andet sted.

Derudover vil politiet gerne høre fra borgere, der har deres daglige gang omkring dét sted på Ormslevvej 138 i Viby, hvor bilen blev sat i brand, og i området ned mod Brabrandstien.



»Vi arbejder intensivt på, at opklare drabet, og vi vil gerne opfodre borgerne til at henvende sig, hvis de har deres gang omkring afbrændningsstedet, eller hvis de har set den pågældende bil op til drabet, » siger Brian Voss Olsen.