»Lad nu være med at skælde ud over, at der mangler arbejdskraft.«

Det er meldingen fra 64-årige Mona Mejlby, som netop er gået på den meget omtalte Arne-pension.

Men selvom hun er meget nedslidt, er det på ingen måder sådan, at hun slet ikke vil arbejde mere.

Tværtimod.

B.T.s historier om Arne-pensionen: 4. januar: B.T. kan fortælle, at hver tredje ansøger om Arne-pensionen er på offentlig ydelse i stedet for arbejde. Det er stik imod den massiv kampagne Socialdemokratiet har ført om bryggeriarbejderen Arne Juhl, der stadig arbejder hver dag.

5. januar: Nu kommer det frem, at det er flest ansatte i social- og sundhedsvæsnet, der har bedt om Arne-pension.

9. januar: Nye tal viser, at hver anden ansøger om Arne-pension, der rent faktisk har fået det godkendt, er uden arbejde.

10. januar: Tømreren Danny Klindt fortæller, at han har valgt Arne-pension, fordi han stadig må få løn for arbejde.

»Man skal også se på, om man ansætter dem på over 60 år, der gerne vil have arbejde. Jeg skiftede selv job for to år siden, og på det tidspunkt søgte jeg altså 240 stillinger, inden jeg fik det nye arbejde,« siger Mona Mejlby, der har været på arbejdsmarkedet siden 1972.

Der har ellers været ret klare meldinger fra især Dansk Industri om, at det er skidt for det pressede arbejdsmarked, at mange borgere nu kan gå på tidligere pension.

Årsagen er, at der i Socialdemokratiets store kampagne har været fokus på, at det er de stadig hårdtarbejdende, der nu skal kunne gå på Arne-pension.

Den absolutte frontfigur har nemlig været den dagligt knoklende og nedslidte brygggeriarbejder Arne Juhl.

'Nu er det Arnes tur' stod der på Socialdemokratiets valgplakater.

Men som B.T. senest har afdækket, så er halvdelen af dem, som er gået på Arne-pension, i forvejen på offentlig støtte.

Og som tømreren Danny Klindt selv siger, så har han faktisk valgt Arne-pensionen i stedet for efterløn, fordi der er ordning om, at han stadig kan få løn for lidt arbejde.

Mona Mejlby selv har da også tænkt sig at arbejde, så meget det er muligt på Arne-pensionen.

»Jeg har tænkt rigtig meget på at arbejde lidt. Jeg har allerede kastet mit net ud nogle steder for at se, om jeg kunne fange noget,« siger Mona Mejlby og understreger, at hun ikke har fortrudt, hun er gået på Arne-pension.

Hun har arbejdet som klinisk assistent, og senest har hun siddet på kontor.

Helt konkret vil Mona Mejlby fra Silkeborg da også hellere sælge billetter, arbejde på museum eller noget med kunst og antikviteter.

»Det bliver ikke meget, jeg tjener, men lidt er jo også værd at få,« siger hun.

Det er helt konkret 24.700 kroner, hun må tjene om året, før lønnen modregnes pensionen.

Faktisk passer det fint for Mona Mejlby at arbejde få timer om ugen.

Hun har det seneste år kun arbejdet på deltid, da hun har lidt af både gigt, nakkesmerter og ondt i ryggen.

Var du fortsat med at arbejde på deltid, hvis ikke der var kommet muligheden for Arne-pension?

»Ja, det var jeg. Det har været bedre for mine smerter i ryggen, at jeg arbejder på deltid,« siger Mona Mejlby.

Så er det bare på pengenes skyld, at du vil arbejde under Arne-pensionen?

»Jamen, jeg har jo selv sparet pension op, så det er ikke så mærkbart. Og så holder min bil jo stille nu, og jeg kan melde mig ud af A-kassen. Den ene tusindlap tager den anden,« siger hun.

»Man skal bare tænke sig om med ikke at kaste penge ud til højre og venstre. Så kan det sagtens fungere.«

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder fast i, at han er glad for, at folk med meget arbejde bag sig kan gå tidligere pension.

Også selv om halvdelen af ansøgerne i forvejen er på offentlig forsørgelse, og i hvertfald Danny Klindt og Mona Mejlby fortsat gerne vil arbejde, så meget det er muligt.

»Jeg er virkelig glad for, at folk der har arbejdet i op mod et halvt århundrede, nu kan se frem til en god seniortilværelse, før de er helt slidt ned,« lød det senest fra ministeren.