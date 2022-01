Næsten hver anden person, der nu har fået tildelt Arne-pension, er allerede helt uden arbejde.

Helt konkret er 47 procent i forvejen på enten efterløn, dagpenge eller sygedagpenge, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, som B.T. har fået udleveret.

Så uanset om de var tildelt Arne-pension eller ej, ville de slet ikke være i arbejde.

I onsdags kunne B.T. ellers vise, at hver tredje ansøger om den nye pension er på offentlig ydelse, men nu viser tal altså, at knap halvdelen af dem, der er endt med at få godkendt deres ansøgning om Arne-pension, ikke har et arbejde.

De har fået tilkendt Arne-pension Her er arbejdsmarkedsstatus i uge 43 sidste år for de borgere, der har fået tilkendt Arne-pension: Beskæftiget med arbejde: 4.722 (43 procent)

Efterløn: 4.135 (38 procent)

Selvforsørgende: 885 (8 procent)

Dagpenge: 636 (6 procent)

Sygedagpenge: 326 (3 procent)

Fleksjob: 88 (1 procent)

Andet: 95 (1 procent)

I alt: 10.888 (100 procent) Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Og det stemmer på ingen måde overens med det signal, Socialdemokratiet sendte, da Arne-pensionen blev præsenteret i en stor kampagne.

Her var bryggeriarbejderen Arne Juhl nemlig frontfiguren på talrige valgplakater med ordene 'Nu er det Arnes tur'.

Budskabet var og er, at folk med mere end 42 års arbejde skal kunne gå tidligere på pension, altså Arne-pension.

Men virkeligheden er anderledes.

»Tallene viser et meget blandet billede af, hvem der er endt med at kunne opfylde kravene for at gå på Arne-pension,« siger Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet.

Han slår fast, at løftet i den massive kampagne med Arne er holdt. Det er bare alle mulige andre grupper med eller uden arbejde, der har opfyldte kriterierne for Arne-pension.

»I kampagnen for Arne-pensionen var budskabet ret klart, at nedslidte personer med mange arbejdsår bag sig skal kunne gå tidligere på pension. Men der er også rigtig mange folk, der af forskellige årsager er stoppet med at arbejde, der har fået tilkendt tidligere pension,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Arne med fast arbejde var den absolutte frontfigur i kampagnen for tidlig pension. Hvad siger du så til, at 47 procent af dem, der nu er tilkendt Arne-pension, er enten på efterløn, dagpenge eller sygedagpenge – altså helt uden arbejde?

Her ses beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er virkelig glad for, at folk, der har arbejdet i op mod et halvt århundrede, nu kan se frem til en god seniortilværelse, før de er helt slidt ned,« svarer Peter Hummelgaard og tilføjer:

»Der er ingen – om så de kommer fra efterløn eller direkte fra arbejde – som ikke har bidraget og knoklet i langt størstedelen af deres liv. Samtidig, så har vi været helt åbne om dette lige fra starten, så det ser jeg intet problem i.«

Ministeren slår fast, at de personer uden arbejde, som er tilkendt Arne-pension, er fravalgt på grund af deres alder eller ren nedslidning.

»Vi taler om en gruppe, som dels oplever at blive fravalgt af arbejdsgivere alene på grund af deres alder, og dels er på grænsen mellem nok at være nedslidte, men ikke syge nok til for eksempel førtidspension,« siger han.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, sender nu flere spørgsmål til ministeren.

Han synes, at rigrtg mange forklaringer og forventninger fra ministeren ikke har holdt.

»Forudsætningen for Arne-pensionen var anderledes, da aftalen blev indgået, end den nu viser sig at være,« siger han og fortsætter:

»Vi skal have svar på, hvad den tidligere pension nu forventes at koste samfundet.«