Historiske prisstigninger på el kan i disse dage virkelig mærkes i mange danske hjem.

I nogle tilfælde er der tale om ekstraregninger på 2-3.000 kroner om året, men hvis du varmer med el, så er hammeren for alvor faldet i niveauet 7-10.000 kroner om året. Aldrig har der været så god grund til at sætte elforbruget under særdeles kritisk lup.

Og der er heldigvis ret mange muligheder for at skrue ned for forbruget og dermed påvirke din elregning i en mere positiv retning.

B.T. har allieret sig med Henrik Bisp, som er fagekspert ved Videncenteret Bolius.

Han kommer her med en række tip til at spare på elregningen.

Forberedelsen

Før du går i gang med en konkret indsats for at spare på strømmen, kan du med fordel skabe dig et overblik.

»Undersøg, hvad dit nuværende forbrug har været det sidste år. De fleste selskaber har en funktion, hvor du kan se dit forbrug dag for dag, uge for uge, måned for måned. Hvis du starter dér, så er det nemmere at være bevidst om, hvor stor forskel du gør.«

Skift pære og sluk lyset

»Har du en lampe, hvor du ikke har skiftet pæren fra glødepære til LED, så er der en mærkbar besparelse at hente. En 40 watts-glødepære, der er tændt gennemsnitligt seks timer om dagen, koster 200 kroner om året, mens en LED-pære vil koste 35-40 kroner. Og husk så at slukke lyset, når du forlader rummet. Det er fjollet, at der står lamper tændt og bruger unødig strøm.«

Skifter du seks pærer i et hus, kan du altså barbere knap 1.000 kroner af din årlige regning.

Overvej, hvornår du vasker tøj

»Med de udsving, vi oplever lige nu, er det ekstremt, hvor meget prisen kan variere i løbet af døgnet. Vælger du at vaske om natten, kan du spare en-to kroner pr. vask. Tænder du ofte maskinen, kan det på årsbasis løbet op i en god besparelse.«

Vasker du tøj to gange om ugen, kan du altså spare omkring 100 kroner om året ved at vaske om natten.

Drop sjatvask og høje temperaturer

»Fyld vaskemaskinen op, drop forvasken og overvej, hvor høj temperaturen skal være. Det er klart, at mudret børnetøj og sengetøj skal vaskes ved en høj temperatur, men andet tøj kan godt vaskes ved lavere temperatur, end man plejer. Halverer man temperaturen, halverer man også udgiften til vasken.«

Tør tøjet udenfor

»Har du en overdækning ved dit hus eller på din altan, kan du tørre dit tøj, selvom om det er koldt og fugtigt i luften. Det tager måske lidt længere tid. Men det er gratis. I de perioder, hvor elprisen er høj, kan en tørretumbling koste op til 12 kroner. Så det er et oplagt sted at spare.«

Dropper du blot én gang tørretumbling om ugen, kan det løbe op i over 600 kroner om året.

Sluk for standby

»Beregninger fra Bolius viser, at mellem 10 og 15 procent af en husstands elforbrug bruges på standbyfunktionen, svarende til cirka 1.000 kroner pr. husstand om året. Er dine apparater af nyere dato, er besparelsen knap så høj. Men selv om det måske kun er 10-15 kroner, man om året sparer på at slukke for tv'et, er det en god vane at lære sig.«

Kør opvaskemaskinen om natten

»Priserne varierer hen over døgnet, og klokken 17-20 er den dyrest. Det er i det tidsrum, de fleste laver aftensmad. Men der kan være ting, man har for vane at gøre, som man godt kan udskyde. Det kan eksempelvis være, at man ikke skal sætte opvaskemaskinen i gang lige efter maden. Time den til først at vaske i løbet af natten.«

Låg på

»Ifølge Bolius' beregninger kan man opnå en besparelse på 30 procent, hvis man lægger lå på gryden. Regner man på besparelsen, er den måske ikke overvældende ved den enkelte kogeseance, men i længden bliver det meget. Og husk ikke at hælde for meget vand i gryden.«

Har dit køleskab og fryser den rette temperatur?

»Tjek, om du har indstillet dit køleskab og din fryser korrekt. Hæver man temperaturen i køleskabet fra 3 til 5 grader, giver det en besparelse på 50 kroner om året. Hæver man temperaturen i fryseren fra -22 til -18 grader, giver det en besparelse på 75 kroner. Et andet fif er at tø maden op i køleskabet frem for på køkkenbordet, på den måde tilfører du kulde, så kompressoren ikke skal køre så meget i den periode.«

Udnyt for- og eftervarme

»Selvom der står i opskriften, at ovnen skal være opvarmet, når retten skal i ovnen, så kan man i langt de fleste tilfælde godt sætte den ind, når ovnen er kold. Mange nye ovne er nemlig hurtigt oppe på den fulde temperatur, og så skal man slukke, fem-ti minutter før retten skal ud, så man udnytter eftervarmen. På den måde forkorter du tiden, som ovnen er tændt.«