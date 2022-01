Du har sikkert hørt om 'Arne-pensionen'.

Bryggeriarbejderen Arne Juhl på 61 år var nemlig frontfigur for et af Socialdemokratiets helt centrale valgløfter i 2019 om en ny pensionsordning til de særligt nedslidte danskere.

Og efter lang tids S-kampagne blev den nye pensionsordning endelig vedtaget sidste år med start 1. januar.

Men nu kan B.T. så fortælle, at 'Arne-pensionen' i stor stil ser ud til at gå til personer, der slet ikke har et arbejde.

»Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater. Vis mere »Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater.

Nye tal viser, at hele 9.526 af ansøgerne om 'Arne-pensionen' er på offentlig ydelse.

Det står i tabel i dokumentet fra Beskæftigelsesministeriet om ansøgernes arbejdsmarkedsstatus.

Og det er stik imod Arne Juhl, der har arbejdet, siden han var 16 år, og den dag i dag stadig arbejder på et bryggeri i Fredericia.

»Tallene viser, at der er meget langt fra det billede, Socialdemokratiet har tegnet med Arne, til, hvad der er virkeligheden i rigtig mange ansøgninger,« siger Hans Andersen, der er beskæftigelsesordfører for Venstre.

Det laver ansøgerne: Her er status for ansøgere om 'Arne-pensionen' fra 1. august til 30. november sidste år: I beskæftigelse: 18.751

På offentlig ydelse: 9.526

Selvforsøget: 2.123

Andet: 115 Ansøgere i alt 30.515 Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Samlet har 30.515 søgt om 'Arne-pension'.

Heraf er cirka hver tredje altså uden arbejde og derfor på offentlig ydelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, de 9.526 ansøgere om 'Arne-pension' er på offentlige ydelser, og derfor langt fra den rolle, jeres frontfigur Arne selv har som beskæftiget på bryggeri. Hvad mener du om det?

»Man kan sige, at det ikke er langt fra, hvad vi har forventet i det første år. Faktisk er større del fra arbejdsmarkedet end forventet. Så tallene overrasker mig ikke,« siger han og fortsætter:

»I virkeligheden er der flere, som kommer fra beskæftigelse, end vi havde regnet med.«

Men det er hårdtarbejdende Arne, der er billedet på 'Arne-pensionen', og du siger nu, I havde forventet flere ansøgere uden arbejde. Hvordan hænger det sammen?

»Det hænger stadig rigtig fint sammen. For overhovedet at have adgang til 'Arne-pensionen' skal du have været aktiv i op mod 42 år, når du er fyldt 61 år. Og der vil jo være nogen, der desværre slutter deres arbejde på kedelig måde, men ikke er syge nok til førtidspension,« siger han og tilføjer:

»De ligger og definerer rundt mellem alle mulige forskellige offentlige forsørgelser, og derfor er den her pension vigtig.«

Men igen. Hvis du forventede, at flere gik fra offentlig ydelse end fra beskæftigelse på pension, er det så ikke helt skævt, at det kaldes 'Arne-pension' og med stadig arbejdende Arne Juhl som frontfigur?

»Han er den helt rigtige, og det kan vi også se, når der faktisk er flere end forventede, der kommer fra arbejdsmarkedet.«

Beskæftigelsesordfører for De Konservative Niels Flemming Hansen ryster på hovedet.

»Jeg synes, at det er helt ude i hegnet. Der laves en stor kampagne med hårdtarbejdende Arne, og så siger ministeren bag efter, at det var forventet, at mange flere på offentlig støtte end i beskæftigelse ville søge om 'Arne-Pensionen'. Det er rystende,« siger han.