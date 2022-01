»Det er helt åndssvagt.«

Ordene kommer fra 64-årige Danny Klindt, som 1. januar er gået på Arne-pension efter mere end 44 år som tømrer.

Men der er en helt særlig grund til, at han har valgt Arne-pension i stedet for efterløn, som han ellers havde planlagt.

Og det er en årsag langt fra den Socialdemokratiet er kommet med i den store kampagne 'Nu er det Arnes tur'.

64-årige Danny Klindt har valgt at gå på Arne-pension, fordi han kan få lov til at få løn for arbejde, uden det vil blive fratrukket pensionen. Var han gået på efterløn, ville hans indtjening blive trukket fra efterlønnen. Foto: Privat. Vis mere 64-årige Danny Klindt har valgt at gå på Arne-pension, fordi han kan få lov til at få løn for arbejde, uden det vil blive fratrukket pensionen. Var han gået på efterløn, ville hans indtjening blive trukket fra efterlønnen. Foto: Privat.

Her argumenteres der for, at Arne-pensionen er en mulighed for, at nedslidte efter mange års arbejde kan gå tidligere på pension.

Men det er faktisk den modsatte årsag til, at Danny Klindt 1. januar har valgt netop Arne-pension.

Forvirret?

Forklaringen kommer her:

Her er reglerne Fra 1. januar er der mulighed for at gå på såkaldt Arne-pension, hvis man har arbejdet i mere end 42 år.

Ifølge reglerne må personer på Arne-pension tjene op til 24.700 kroner om året uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned.

Til sammenligning er der mere kringlede regler for arbejde under efterlønnen.

Tjenes der 259,80 kroner i timeløn, skal alt fratrækkes efterlønnen. Ved mindre timelønninger skal alt ikke fratrækkes.

Danny Klindt har for mange år siden aftalt med sin kone, at han går på efterløn, når han er 65 år.

Og det har han måned efter måned betalt ind til.

Men Danny Klindt er så glad for at være tømrer, at han slet ikke har lyst til helt at stoppe med at arbejde, og han vil selvfølgelig gerne kunne få løn for det arbejde, han laver.

Her kommer så pointen.

Modsat efterlønnen giver Arne-pensionen ham faktisk mulighed for at kunne få bare lidt løn for det arbejde, han laver som pensionist.

»Jeg har fundet ud, at jeg ville blive trukket, hvad jeg tjener på at arbejde, fra min efterløn. Men med Arne-pensionen må jeg faktisk tjene op til 24.700 kroner om året uden at blive trukket i pension,« siger Danny Klindt, der bor i hus med sin hustru på Amager.

Bare for at forstå det ret. Du har valgt Arne-pensionen i stedet for efterløn, fordi du kan få lov til stadig at arbejde med løn?

»Ja. 24.700 er ikke så meget, men efter skat er det trods alt 1.000 kroner ekstra om måneden,« siger han og understreger, at han uanset, hvad var stoppet med at arbejde på fuld tid.

TIP B.T.: Har du valgt Arne-pension, fordi du stadig vil kunne arbejde? Eller er der anden særlig grund? Skriv til B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

Hans helbred kan nemlig ikke holde til at arbejde så mange timer mere, da han er ret nedslidt.

Men 1.000 kroner ekstra er vel ikke så meget, når du har mulighed for helt at stoppe med at arbejde som 'Arne-pensionist'.

»Jeg ved godt, at det er et latterligt beløb, men min kone og jeg er samlet gået næsten 30.000 kroner ned udbetalt om måneden, så det betyder da også noget med tusinde kroner ekstra,« siger han og tilføjer:

»Og så har jeg nogen kontakter, der godt kan lide, at jeg kan finde ud af at lave håndværk på den gammeldags måde, som de unge ikke kan finde ud af.«

Danny Klindt er langtfra ene om at have bøvlet med reglerne for, hvad der bedst kunne betale sig: efterløn eller Arne-pension?

»Vi har oplevet, at rigtig mange medlemmer har været i tvivl om, hvad de skulle vælge at gøre. Det er nogle meget komplicerede regler,« siger Gitte Bek Frandsen, der er fagkonsulent i 3Fs A-kasse.

Helt konkret har 10.888 borgere fået godkendt muligheden for Arne-pension.

Og faktisk var 38 procent i forvejen på efterløn, da de sidste år fik godkendt deres ansøgninger om Arne-pension, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, som B.T. har fået tilsendt.

»Det er netop reglerne for modregning af pensionsindtægter, og hvad man kan tjene på arbejde i forbindelse med Arne-pension frem for efterløn eller fortsat beskæftigelse, der har fyldt rigtig meget i medlemmernes spørgsmål,« siger hun.

Danny Klint synes, at det er helt til grin, at der på den måde er forskel på Arne-pension og efterlønnen.

»Det er helt åndssvagt, at man bliver modregnet, hvad man tjener ved efterløn og ikke ved Arne-pensionen Jeg kan godt forstå, hvis mange er forvirrede,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil i hvert fald ikke lave noget arbejde helt uden at kunne få nogen penge for det. Det er kun derfor, jeg har valgt Arne-Pensionen i stedet for efterløn.«